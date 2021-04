"A fost un meci jalnic! Era ca in dansul elefantilor!" Critici dure pentru jucatorii de la FCSB si Academica Clinceni dupa meciul din playoff

FCSB a castigat meciul cu Academica Clinceni, scor 2-0, si a revenit pe locul 1 in clasamentul Ligii 1.

Dupa meci, Ionut Chirila a avut un discurs dur la adresa celor doua echipe care s-au infruntat in ultimul meci al etapei a doua din playoff. Antrenorul a spus ca, in urma jocului prestat, FCSB nu merita sa castige titlul in acest sezon.

"A fost un meci jalnic! Au fost greseli impardonabile si un ritm de joc care nu are treaba cu fotbalul mare! Aveam impresia ca Academica Clinceni nu va marca nici daca joaca doua saptamani. Era ca in dansul elefantilor, hipopotamilor. Era un joc lent. Jocul a fost submediocru! Este rusinos jocul din seara asta! In cel mai bun caz, a fost un joc de Liga 2!

E important pentru FCSB ca a redevenit lider, dar daca nu se face o analiza a jocului si a hibelor va fi o mare problema. Va pierde din nou titlu. Parca e mai aproape ca oricand, dar pe final arata ca un alergator care gafaie. Nu vorbim doar de meciul acesta. Merge cu frana de mana trasa. Mi se pare ca jucatorii nu sunt stapani pe ei, ca nu au nerv, ca nu limpezime. Fac greseli individuale", a declarat Ionut Chirila, potrivit GSP.

FCSB este lider in clasamentul din playoff-ul Ligii 1, avand un punct peste CFR Cluj si 8 peste Craiova. In urmatoarea etapa, ros-albastrii vor juca pe teren propriu contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, duminica, de la ora 21:30.