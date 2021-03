EXCLUSIV | Ciobotariu, OUT de la FC Hermannstadt?! Jucatorii si suporterii il vor inapoi pe Ruben Albes! Informatii de ultima ora 

Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, FC Hermannstadt ocupa penultimul loc in clasamentul Ligii 1.

In 28 de partide, sibienii au reusit doar 4 victorii, cea mai recenta in fata celor de la FCSB, scor 1-0, obtinuta la jumatatea lunii februarie.

Nemultumiti de situatia de la club, jucatorii si fanii si-ar dori schimbarea antrenorului. Potrivit informatiilor www.sport.ro, sibienii il vor inapoi pe Ruben Albes.

Spaniolul a fost adus pe banca tehnica a celor de la FC Hermannstadt in iunie 2020, conducand echipa in 26 de partide. Alaturi de Ruben Albes, echipa din Sibiu a ajuns la 9 meciuri fara infrangere, la finalul sezonului 2019/20 si inceputul acestei stagiuni. In plus, sub comanda ibericului, FC Hermannstadt a avut cele mai bune rezultate din istoria clubului.

Ruben Albes s-a despartit de sibieni la jumatatea lunii februarie, dupa infrangerea cu 2-0 in fata celor de la Dinamo. Echipa a fost preluata de Liviu Ciobotariu, alaturi de care FC Hermannstadt a inregistrat o victorie, 5 remize si 6 esecuri. Antrenorul a declarat, dupa meciul cu FC Voluntari, ca este pregatit sa-si dea demisia de la club.

Pana la finalul sezonului regulat, echipa din Sibiu le mai are de infruntat pe FC Arges si Poli Iasi.