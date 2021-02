Cicaldau asteapta apelul lui Radoi dupa ce a adus VICTORIA Craiovei! Ce a spus golgheterul oltenilor la finalul meciului cu Hermannstadt

Cicaldau a marcat singurul gol al partidei castigata de Craiova, vineri, contra lui Hermannstadt.

In martie, prima reprezentativa va debuta in preliminariile pentru Campionatul Mondial, cand va avea 3 partide, printre care si cu Germania. Decarul echipei lui Mihai Rotaru e cu gandul la nationala si spera sa se afle printre fotbalistii convocati de Mirel Radoi pentru urmatoarele partide.

"Important este ca am luat cele trei puncte, chiar daca am mai avut o ocazie mare inaintea golului. In a doua repriza ne-am aparat rezultatul, mai ales in ultimele minute. Echipa arata bine, dar e loc si de mai bine. Primele reprize le-am jucat bine. Lucram la antrenamente sa pasam cat mai mult si cat mai repede.

Prima data trebuie sa ne uitam la ce facem noi. Astept si convocarea, daca dansul crede ca merit sa fiu acolo", a spus Alexandru Cicaldau, dupa ce a adus victoria Universitatii Craiova.

Romania va evolua pe 25 martie in Macedonia de Nord, dupa care vom juca acasa cu Germania, pe 28 martie, urmand sa mai disputam un meci in Armenia, pe 31 martie. Din grupa mai fac parte Islanda si Liechtenstein.