EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Rapid i-a gasit inlocuitor lui Pancu! Cine vine in Giulesti

18:00 Actionarul majoritar al Rapidului, Victor Angelescu, pentru www.sport.ro: "Am decis sa cautam un alt antrenor dupa ce s-a intamplat in acest inceput de an. E nevoie de un restart la echipa. Avem un lot valoros, asta crede si Daniel Pancu, asta credem si noi. Speram ca prin aceasta mutare sa facem un bine echipei. La finalul sedintei, ne-am pupat, ne-am strans mana. Cred ca Pancu va mai antrena Rapidul in viitorul mai indepartat. Nu am decat cuvinte de lauda pentru el ca antrenor si ca om. Acum e nevoie sa se schimbe ceva ca sa putem sa promovam anul asta. In momentul de fata, negociem cu Daniel Pancu si cu impresarul sau cum putem sa ne despartim pe cale amiabila. Suntem inca in negocieri, o sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare. Avem si pe seara o sedinta, vom lua o decizie cat mai curand in privinta inlocuitorului"

Sefii clubului s-au miscat repede si sunt gata sa anunte un nou antrenor in urmatoarele ore. Conform surselor www.sport.ro, Dan Alexa e la un pas sa ii preia pe giulesteni. Alexa e singurul antrenor cu care clubul a vorbit in ultimele ore.

"Am fost la sedinta si s-a luat decizia sa ne despartim. Este vorba despre demitere pentru ca eu, am mai spus, n-o sa-mi dau niciodata demisia. Desi eram convins ca putem promova, s-a considerat ca poate este nevoie de o schimbare. Chiar daca in prima repriza cu Resita, echipa a jucat foarte bine", a spus Pancu dupa demitere, conform Digisport.