SOC LA RAPID! Daniel Pancu a fost dat afara, iar un nou antrenor urmeaza sa fie numit astazi

Rapid a renuntat la serviciile lui Daniel Pancu.

"Giulestenii" nu trec printr-o perioada buna la inceput de 2020: 2 infrangeri si 1 egal, fara gol marcat, in primele 3 meciuri ale anului. Obiectivul stabilit la inceputul sezonului, adica promovarea directa in Liga 1, pare sa fie in pericol, iar conducerea Rapidului a decis sa puna capat colaborarii cu Pancu, dupa infrangerea suferita in fata celor de la CSM Resita, scor 1-0, informeaza DigiSport.

Pancu a preluat echipa in 2018, de la Constantin Schumacher, reusind promovarea in primul an din Liga 3 in Liga 2. In prezent, Rapid se afla pe locul al 6-lea, cu 37 de puncte, la 2 puncte de locurile de promovare si la 10 de liderul UTA Arad.

Conducerea Rapidului urmeaza sa anunte numele noului antrenor in cursul zilei de astazi.