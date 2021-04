"A fost sau n-a fost?" Mihai Mironica, dupa victoria FCSB-ului in fata lui Botosani: "Un jucator subevaluat in echipa lui Becali plina de supraevaluati!"

In copilarie, adolescenta, am fost fascinat de romanele Agathei Christie sau de personajul Sherlock Holmes.

Urmarind Liga 1, imi cultiv in continuare aceasta pasiune pentru dezlegarea misterelor. Ramane un mister aceasta partida dintre FCSB si FCBT, considerata de multi la finalul ei ca fiind un blat, asa cum se anuntase si inainte de inceperea play-off-ului.

Intr-un blat, golurile arata de regula ca-ntr-un blat, dar de aceasta data primele doua reusite din meci au fost niste capodopere: Ashkovski a izbutit o cursa fantastica, in timp ce Octavian Popescu a avut o executie de geniu, fara nicio fortare a trimis acea minge demna de Dobrin, Hagi, Adrian Ilie sau Budescu. Da, al treilea gol poate naste suspiciuni, dar e de notorietate ca Botosani are cei mai “comisari” portari din campionat, cu Pap chiar regele neincoronat al gafelor. I-as acorda totusi principalul merit lui Pantiru in acea faza, un jucator subevaluat in aceasta echipa a lui Becali plina de supraevaluati.

Pe ansamblul meciului, Botosani a fost totusi “suspicios de retinuta”, neavand nicio faza in afara de cursa individuala nebuna a lui Ashkovski. In plus, Marius Croitoru a fost surprinzator de calm in reactii dupa rasturnarea teribil de frustranta a scorului, el care sparge geamuri pe la meciuri din Liga 1 pentru lucruri mult mai mici. Chiar antrenorul Botosaniului a venit la finalul partidei cu o exprimare parca menita sa mareasca misterul spunand ca are mari semne de intrebare privind felul in care a jucat echipa sa dupa pauza.

Insumand toate aceste detalii, intensitatea jocului, as inclina sa cred totusi ca n-a fost blat. As fi curios sa aflu parerea lui Edi Iordanescu, cel care spunea inaintea acestei partide ca are incredere in “integritatea” celor doua echipe.

Avem un paradox la varf, echipa de pe locul 2 arata mai bine decat liderul. FCSB nu are lot, ci doar echipa si un val de accidentari precum cel venit acum a dereglat-o rau in ofensiva. Cu Istrate pe teren, cu un Tanase tinut departe de poarta adversa, FCSB nu poate fi campioana. Dar mai stii ce are Sorin Cirtu scris pe biletelul magic pe care presedintele Craiovei spune ca a trecut deja numele campioanei din acest sezon?