Pantiru dezvaluie cum a reusit sa inscrie cu Botosani: "Am vazut din tribuna asta!" Declaratie superba pentru FCSB: "Joc la echipa pe care o iubesc de mic!"

FCSB a invins-o pe FC Botosani, 2-1, si a castigat primul meci din playoff.

Ionut Pantiru a fost introdus pe teren de Toni Petrea in minutul 63, cand Morutan a acuzat dureri la spate, si nu a mai putut continua. S-a dovedit ca mutarea antrenorului a fost una inspirata. Pantiru a marcat golul victoriei in minutul 71, dupa ce a profitat de o greseala a portarului Pap, care a degajat gresit.

"Mister m-a chemat la schimbare. Incerc sa imi fac treaba cat mai bine pentru ca joc la echipa pe care o iubesc de mic.

La faza golului am facut pressing, am vazut de cand eram in tribuna ca interii fac pressing la portar.

Nu stiam ca voi intra, dar mai putin conteaza asta. Important este ca am adus cele 3 puncte. Se intampla sa jucam si mai slab, nu suntem roboti. Cei de la Botosani au jucatori cu calitate, paseaza, fac un pressing avansat.

Ca am intors rezultatul in 5 minute inseamna ca avem o incredere mare in noi si nu renuntam niciodata. E important ca inca suntem pe locul 1 si la sfarsit de campionat speram sa fim tot acolo", a declarat Pantiru la finalul meciului.