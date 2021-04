EXCLUSIV | "Sper sa batem FCSB si sa iesim din cercul asta vicios!" Patronul lui Sepsi anunt razboinic pentru meciurile din playoff! Ce spune de jocul mai dur al echipei

Sepsi a inceput playoff-ul bine, dupa ce a reusit sa remizeze, 0-0, la Craiova.

Echipa covasneana nu mai este demult o surpriza pentru fanii fotbalului din Liga 1, care o percep deja pe Sepsi ca o echipa constant prezenta in top 6, mai ales dupa ultimul sezon cand a fost mai mereu pe loc de playoff. Patronul echipei, Laszlo Dioszegi, a vorbit si el despre experienta jucatorilor si ambitiile clubului in nou-inceputul playoff, iar cea mai mare ambitie este o victorie contra FCSB-ului, spune acesta.

"Incercam sa obtinem o clasare cat mai sus. Sunt multumit si cu locul 4, chiar daca nici locului 3 nu spunem nu. Nu sunt eu genul razboinic. Daca nu putem teluri mai marete, atunci nu are niciun rost. Nu vrem sa ne plimbam degeaba ca data trecuta. Daca cineva imi da locul 4 acum, semnez fara probleme. Din pacate timpul ne-a intarziat putin si nu am putut face progres in ultimul timp. Saptamana viitoare incepem sa montam scaunele.

Eu sunt de parere ca si Craiova mai are sanse la titlu. Cred ca cele 3 echipe se bat pentru campionat, FCSB, CFR si Craiova. E bine ca se da un loc de Cupe Europene si in playout, fiindca asa are un rost si echipele lupta si ele. Daca pierezi meciul cu echipa din playout, atunci nu meriti sa te califici, inseamna ca nu esti mai valoros. Noi jucam mai barbateste, intr-adevar, au fost uneori niste faulturi mai dure, dar nu asta e stilul echipei. Nu jucam sa accidentam pe nimeni. Sper sa batem FCSB si sa iesim din cercul asta vicios.

Cat timp sunt eu aici, niciodata nu o sa fie nici un fel de aranjament cu nimeni. Chiar daca suntem prieteni cu Csikszereda, nici cu ei nu ne-am permite sa o lasam moale. In Liga a 2-a sunt doua echipe foarte bune, eu cred ca Rapidul si Craiova au sanse sa intre in Liga 1", a spus Laszlo Dioszegi la Ora Exacta in Sport.