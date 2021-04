"Doua goluri pe care numai eu le pot lua!" Croitoru, dezamagit dupa infrangerea cu FCSB! Ce a spus despre gafa lui Pap

FC Botosani a pierdut cu 1-2 primul meci din playoff, in fata celor de la FCSB.

FC Botosani a intrat cu avantaj la pauza, 0-1. Echipa antrenata de Marius Croitoru a lovit pe contraatac, dupa ce Cretu a gresit o pasa, iar Askovski l-a invins pe Straton in minutul 37.

Moldovenii nu au reusit sa tina de rezultat. Octavian Popescu, cu un gol magnific, si Pantiru, dupa o greseala a portarului Pap, au adus cele 3 puncte pentru FCSB.

Marius Croitoru a fost iritat de jocul slab facut de elevii sai in repriza a doua. Antrenorul lui FC Botosani a identificat cele doua probleme din aceasta partida: portarul si arbitrajul.

"Ramanem cu multe semne de intrebare. Le-am spus clar ca nu avem de ce sa ne retragem. Am luat doua goluri pe care numai eu le pot lua. Asta este... Vad ca inca am ramas cu amintirea playoff-ului de anul trecut. Am facut o prima repriza foarte buna, dar o a doua execrabila. Imi pare rau ca nu am putut sa iau punct sau puncte in seara aceasta.

Daca portarii iau asemenea goluri, va dati seama ca acolo este problema.

Daca avem ceva bun in fotbalul romanesc, arbitrajul este. Acesta e adevarul. Avem brigada de "Champions League". Loveste mingea in mana si el imi spune ca nu e hent", a declarat Marius Croitoru la finalul partidei.