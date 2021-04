EXCLUSIV | Cum comenteaza Becali faptul ca Dinu o vrea pe FCSB campioana! "E vocea dreptatii! De-aia e bine sa raspunzi cu pace"

Gigi Becali a comentat la Pro X declaratia lui Cornel Dinu.

Marele dinamovist a spus ca s-ar bucura ca FCSB sa castige titlul in acest sezon.

Patronul ros-albastrilor considera ca aceasta afirmatie are la baza ceea ce Dinu a vazut in acest sezon in jocul FCSB-ului, dar si faptul ca Becali l-a ajutat atunci cand a avut o problema de sanatate.

"Cornel are el pacatele lui, dar el cu fotbalul este drept. Vrea dreptatea in fotbal, e vocea dreptatii a lui Dinu, care iubeste si respecta fotbalul. O fi vazut ca suntem furati de arbitri, ca jucam frumos, ca nu stiu ce...

Eu l-am ajutat cand a avut o problema si probabil ca din cauzele astea. De-aia e bine sa raspunzi cu pace. Eu as vrea sa raspund cu pace tuturor, dar ma mai intara si pe mine cateodata dracii.

Lui Edi nu pot sa ii raspund cu pace ca se ia cu mine, cu patronii. Ia-te de antrenori, fii filosof cu antrenorii tai, Edi, nu cu patronii. Daca ne intuneca mintea dracii, ne punem capul cu antrenorii ca Edi", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.