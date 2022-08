"Eu sunt răul că m-am întors!" Andrei Prepeliță, discurs vehement

FC Argeş a învins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, în deplasare, în derby-ul judeţului Argeş, în meciul de debut al etapei a şasea a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reuşit de camerunezul Paul-Arnold Garita (55).

Oaspeţii au avut şi un gol anulat în min. 81, marcat de acelaşi Garita, jocul fiind întrerupt mai bine de zece minute pentru analiza arbitrajului video. CS Mioveni rămâne fără victorie în acest sezon, în timp ce FC Argeş a ajuns la a treia victorie şi prima din actualul campionat.

Contestat de o parte a fanilor, Prepeliță a avut un discurs vehement la finalul partidei din etapa a șasea a Superligii.

”Veneam după două înfrângeri, dar eu nu mi-am pierdut încrederea în echipă. Sunt conştient de ce fac şi de ce jucători am. Au fost multe lucruri negative din partea unora, multă presiune! Am adus mulţi jucători şi omogenitatea suferă, dar când relaţiile de joc se leagă e altceva.

De un an sunt contestat la Piteşti, eu sunt răul că m-am întors şi am pus umărul, că am dus echipa în play-off. Eu îmi vâd de treaba mea, eu am fost şi azi să salut galeria. Nu am nimic cu nimeni, dar câteodată...

Îmi pare rău că Turda s-a accidentat... Durează cam două-trei luni, cred, recuperarea. Am avut discuţii dure după meci”, a declarat Andrei Prepeliţă, potrivit Orange Sport.

CS Mioveni - FC Argeș 0-1

CS Mioveni: I. Popescu - I. Balaur, Scarlatache, Garutti (70 Trif ’) - Oancea, Lixandru, V. Pop (D. Toma 83’), Burnea (Coşereanu 82’) - Blănaru, Antal, C. Dumitru (Rădescu 82’). Antrenor: Alexandru Pelici

FC Argeş: Straton - Jakolis, M. Constantin, Cestor, Vianna - Meza Colli, Nijke - Işfan, Alceus (I. Şerban 60’), Bertrand (Tofan 84’) - Garita (Latovlevici 83’). Antrenor: Andrei Prepeliţă