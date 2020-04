"Este o adevarata legenda a fotbalului romanesc!" Un fost campion din Liga 1 le-a vorbit lituanienilor despre Gigi Becali! Jucatorul a fost la un pas de FSCB: "Am vorbit la telefon"

Gigi Becali a intrat in atentia lituanienilor, care au vrut sa afle mai multe despre patronul ros-albastrilor.

Liviu Antal, fost campion al Ligii 1 cu Otelul Galati, a acordat un interviu in Lituania.

Atacantul evolueaza in prezent pentru Zalgiris, iar intr-un interviu pentru clubul lituanian le-a povestit despre Gigi Becali.

"In fotbalul romanesc se intampla multe lucruri ciudate, uneori amuzante. Una dintre persoanele care intra regulat pe paginile presei este Gigi Becali, patronul clubului FCSB. Ai avut vreo discutie cu el?", a fost intrebarea care i-a fost adresata lui Antal.

Romanul le-a marturisit ca a fost aproape de un transfer la FCSB in trecut, insa la acel moment a ales sa faca pasul in Turcia, la Genclerbirligi.

"Nu l-am intalnit direct, dar am vorbit la telefon. A fost o perioada cand a vrut sa ma ia la echipa lui, dar atunci am ales optiunea de a merge in Turcia. Becali este unul dintre acei oameni speciali din fotbalul romanesc, este o adevarata legenda. Se aud constant povesti exceptionale despre el, dar nimanui nu-i pasa. El spune mereu ce crede", a povestit Liviu Antal.