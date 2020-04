Gigi Becali da lovitura! E aproape sa renunte la un jucator dupa doar TREI MECIURI: "A venit oferta pentru el! Le-am cerut 600.000 de euro"

Pandemia de coronavirus nu il opreste pe Gigi Becali sa duca mai departe afacerile cu fotbalisti.

FCSB a primit o oferta din Rusia pentru Andrei Miron, jucator adus in aceasta iarna de la Botosani.

Patronul ros-albastrilor a dezvaluit ca a cerut 600.000 de euro in schimbul fundasului, iar daca va primi suma se va desparti de jucator dupa doar doua luni:

"A venit o oferta pentru Miron de la o echipa din Rusia, iar eu le-am cerut 600.000 de euro. Daca vor sa-l ia, sa dea banii si e al lor. O sa aduc alt fundas daca pleaca Miron", a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Andrei Miron a semnat cu FCSB in luna februarie a acestui an. Botosani l-a cedat atunci gratis, in schimb a pastrat un procent de 30% dintr-un viitor transfer.

Miron a imbracat tricoul ros-albastrilor in 3 meciuri de la transfer. Cota de piata a fundasului de 25 de ani este de 800.000 de euro, conform transfermarkt.