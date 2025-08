Introdus la pauză, a reușit o "dublă" care a urcat echipa pe primul loc în Superliga. La final, vizibil epuizat, dar fericit, a oferit o declarație sinceră despre starea sa fizică și despre reușitele care au aprins tribunele.



Rapid s-a chinuit în prima repriză cu FC Botoșani, dar mutările de la pauză au schimbat complet soarta partidei. Antoine Baroan, intrat pe teren în minutul 46, a avut nevoie de doar un sfert de oră pentru a debloca tabela, servit ideal de Cristi Manea. Golul a fost validat după cinci minute de suspans, în urma analizei VAR. Același Baroan a lovit din nou în minutul 69, de data aceasta din pasa lui Rareș Pop, un alt jucător venit de pe bancă.



"Nu am avut timp să gândesc"



MVP-ul partidei a povestit cu sinceritate cum a trăit cele mai importante momente ale sale în tricoul vișiniu.



"Evident că acum, la finalul meciului, sunt un pic obosit, însă sunt foarte fericit că am reușit să marchez aceste două goluri. Lucrurile se întâmplă foarte repede, nu trebuie să gândești foarte mult. La primul gol am primit mingea de la Manea și am șutat. Nu am avut prea mult timp la dispoziție să gândesc faza", a mărturisit francezul.



Acesta a recunoscut că a avut și o doză de șansă la a doua reușită: "La al doilea gol am avut puțin noroc, pentru că nu am avut controlul mingii, dar mă bucur că am reușit să trimit mingea în plasă".



Atacantului a vorbit și despre nivelul său fizic. "Cred că sunt undeva la 60% din capacitatea mea. Poate că a fost puțin cam mult astăzi pentru mine. Am știut de la început că trebuie să intru și să punctez rapid dacă vreau să am un impact pozitiv asupra jocului. Nu mă puteam aștepta la mai mult pentru ziua de astăzi. Meciul a fost greu, pentru adversarul a fost puternic", a adăugat Baroan, care s-a declarat copleșit de fani: "Atmosfera a fost de vis".



Victoria o propulsează pe Rapid pe prima poziție în Superliga, cu 10 puncte acumulate în patru etape, în timp ce FC Botoșani rămâne cu cinci puncte în clasament.