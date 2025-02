Dorit și de Dinamo, mijlocașul a semnat cu Oțelul Galați, unde va fi antrenat de Ovidiu Burcă. În ultimii nouă ani, Bicfalvi a evoluat în Rusia, pentru Ural și Tom Tomsk.



La prezentarea oficială, mijlocașul a oferit și o primă reacție și a dezvăluit că a avut și alte oferte, dar a ales să joace pentru Oțelul.



Erik Bicfalvi: ”Sper să facem meciuri pe placul suporterilor”



Va fi a cincea echipă din România din CV-ul său, după Jiul Petroșani, FCSB, Gloria Buzău și Dinamo.



„Oțelul m-a dorit foarte mult, însă am avut și alte oferte, și din țară, dar și de peste hotare. Am vorbit cu conducerea, m-a sunat și domnul Burcă, am văzut fotbalul pe care îl prestează echipa, știu cât de înfocați sunt suporterii gălățeni, iar toate aceste ingrediente m-au făcut să fac acest pas.



Îmi este dor de fotbalul din România și vreau să joc în continuare cu plăcere. Sper să facem meciuri pe placul suporterilor. Colectivul este foarte bun, băieții m-au primit cum se cuvine. Le mulțumesc și abia aștept să debutez pentru noua mea echipă. Hai, Oțelul!”, a transmis Bicfalvi.



Despre Eric Bicfalvi



Bicfalvi, fost jucător la FCSB, alături de care a câștigat o Cupă a României în 2011, a evoluat și pentru Dinamo. Mijlocașul ofensiv reprofilat atacant în Rusia a fost legitimat în "Ștefan cel Mare" în intervalul februarie - iunie 2016. A strâns 10 meciuri și a marcat două goluri.



În prima parte a acestui sezon, Bicfalvi a jucat în liga a doua din Rusia, după retrogradarea lui Ural. Fostul internațional român a acuzat însă mai multe probleme medicale și a marcat doar un gol în cele 14 partide în care a fost folosit.