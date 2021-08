Enigma din Gruia și tactica lui Edi Iordănescu. Antrenorul de la FCSB nu se lasă "adormit" de situația bizară de la CFR

O echipă poartă amprenta unui antrenor care-i transmite din personalitatea sa. Înaintea meciului cu CFR, tehnicianul celor de la FCSB, Edi Iordănescu, susține că s-a pregătit și pentru Marius Șumudică, dar și pentru Dan Petrescu.

FCSB joacă duminică, de la 21:30, în deplasare, cu CFR Cluj, formație măcinată de o situație bizară produsă după eliminarea din Europa League, 0-4 și 1-2 cu Steaua Roșie Belgrad.

Finanțatorul Neluțu Varga a acționat la primul impuls și a anunțat că-l demite pe antrenorul Marius Șumudică, dar și pe președintele Marian Copilu.

Situație ciudată la CFR Cluj, campioana României

Însă n-a reușit să-și ducă inițiativa la capăt pentru că tehnicianul bucureștean are o clauză bine stabilită în contract, iar Marian Copilu e susținut de un grup consistent de jucători, printre care și Giedrius Arlauskis, care a anunțat că "merge peste patron în birou".

Pe de altă parte, Dan Petrescu se afla ieri în Cluj-Napoca și e aproape să devină antrenor la CFR, însă incertitudinea persistă în sânul campioanei.

Nimeni nu știe cine va sta pe bancă la meciul cu FCSB. Edi Iordănescu, antrenorul roș-albaștrilor, susține că s-a pregătit pentru ambele variante: și pentru stilul imprimat de Șumudică, dar și pentru stilul "Bursucului".

Edi Iordănescu e gata de marele meci

"Pentru cine vă veți pregăti? Pentru Șumudică sau Petrescu?", a fost întrebat Iordănescu Jr.

"Am încercat să analizam foarte bine adversarul, să înțeleagă organizarea echipei, am făcut puțin diferit față de cum am obișnuit pregătirea jocului și analiza adversarului. Sunt doi antrenori (n.r.: Marius Șumudică și Dan Petrescu) care au făcut performanță, aștept să văd ce se întâmplă astăzi, apoi voi încerca să anticipez anumite lucruri.

Nu e foarte ușor să comentez ce se întâmplă acolo, am fost și eu, sunt oameni cu care am lucrat și performat. Nu s-a întâmplat un lucru care să ne facă cinste, din păcate, este afectată imaginea, mai ales că s-au depășit granițele țării.

Cunosc jucătorii, au o capacitate incredibilă de regenerare și redresare. Nu au cum să nu fie afectați de ce se întâmplă, dar când intră în teren se regrupează rapid. Eu, cunoscând grupul, încerc să le atrag jucătorilor asta în atenție. CFR va fi motivat, angrenat, sunt sigur că au timp la dispoziție și jucătorii vor fi la nivel înalt.

Nu mă așteptam la așa ceva, nu vreau să comentez mai mult, s-au întâmplat lucruri la nervi, probabil au săpat în timp. Nu e normal ce s-a întâmplat acolo pentru un club care a câștigat ultimele campionate", a declarat Iordănescu, sâmbătă, la prânz.