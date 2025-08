FCSB a încasat patru goluri în derby-ul cu Dinamo și a bifat a patra înfrângere consecutivă în toate competițiile.



La finalul celor 90 minute, Elias Charalambous a venit la microfon și nu s-a ascuns după degete.



Tehnicianul cipriot s-a declarat nemulțumit mai ales de partea dreaptă a defensivei, dar a ținut să-l laude pe Alexandru Musi, fostul său elev.



„Spun adevărul și numai adevărul!”



„Dacă dai trei goluri și primești patru, trebuie să ne dăm seama de ce am primit atâtea. Am reușit să înscriem repede, dar mingea a ajuns foarte ușor în fața porții noastre. Cred că obosesc să spun aceste lucruri mereu. Am avut multe probleme în această noapte, mai ales pe flancul drept.



Când dai trei goluri și primești patru, nu ai ce pretenții să ai! Repet, în derby-ul din această seară, am dat trei goluri! Ce poți face mai mult? Ceva nu merge dacă primești patru goluri din greșeli foarte ușor făcute.



Poate e prima dată, în afara meciurilor din Europa, când primim patru goluri. Nu prea mai am ce să spun. Sunt lucruri pe care nu le înțeleg.



E o întrebare bună cum am putea rezolva această problemă. Ca să câștigi meciuri, trebuie să înscrii. Asta am reușit să facem. Dar problema a fost că am făcut greșeli mari, am primit goluri ușor. Dinamo a arătat că și-a dorit mult mai mult să câștige acest meci și nu mai am nimic de zis.



Tănase astăzi cred că a fost MVP-ul meciului, dar am pierdut, din nefericire. E normal să nu avem noi MVP-ul în echipă. Cu siguranță mi-aș fi dorit mai mult de la anumiți jucători. Trebuie să ne îmbunătățim la nivelul greșelilor individuale. Am primit patru goluri. Am făcut multe greșeli. Două penalty-uri ușoare, foarte ușoare!



Trebuie să vedem ce trebuie să facem. Mentalitatea, poate. Am mai spus, poate fi mentalitatea. Dar trebuie să găsim de ce. De ce e mentală? Știam, poate epuizarea este motivul, dar trebuie să găsim soluții.



În fotbal, e normal ca, atunci când încerci să ieși dintr-o situație dificilă, să găsești soluții. Sunt aici să spun adevărul și acesta e adevărul. Acum, singurul lucru pe care îl putem face este să ne concentrăm pe următorul meci, să găsim soluții.



Am mai spus-o, astăzi cea mai mare problemă a fost partea dreaptă. Musi a fost într-o formă bună, sigur. Am avut probleme. Acum joacă pentru o altă echipă, știm că este un jucător de calitate”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB ocupă acum locul 11 în Superliga, cu 4 puncte în 4 meciuri, iar acum se pregătește de meciul cu Drita (turul 3 preliminar UEL), joi, de la 21:30, în direct pe PRO TV și VOYO.