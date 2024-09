Elias Charalambous nu a evitat criticile după ce FCSB a obținut un punct în derby-ul cu CFR Cluj 

Vicecampioana României a condus cu 2-0, prin golurile lui Louis Munteanu (36, 49), ambele din pasele lui Simao Rocha.

Alexandru Băluţă (59) a redus din handicap după o greşeală a lui Simao, campioana egalând prin Joyskim Dawa (87), după o mingea scăpată de portarul Mihai Popa la şutul lui Octavian Popescu.

CFR Cluj venea după trei victorii consecutive în campionat cu 3-0. FCSB nu are nicio victorie în deplasare în acest sezon, înregistrând două egaluri şi un eşec.

Concluziile lui Elias Charalambous după remiza cu CFR Cluj

Antrenorul de la FCSB a declarat că este mulțumit de faptul că echipa a avut reacție după ce a primit două goluri, însă a explicat că trebuie analizat meciul pentru a evita greșelile făcute.

"Știam stilul de joc al celor de la CFR. Când controlezi jocul și primești astfel de gol (n.r. primul marcat de Louis Munteanu) e dificil.

Important este că am avut reacție și am revenit, nu este ușor. Ambele goluri primite au fost ușoare. Cea mai bună veste este că am revenit de la 0-2. A fost un rezultat echitabil.

Am avut posesie, mai ales în repriza a doua. Nu trebuie doar să ai posesie, trebuie să te și aperi. Mai sunt și adversarii din teren, am încercat să ne impunem.

Trebuie să vedem de ce ajungem în această situație, să fim nevoiți să revenim în joc. Trebuia să facem schimbări, cei introduși au evoluat foarte bine. E ceva ce nu ne convine, niciun antrenor nu vrea să primească goluri.

Băluță este un jucător care are nevoie de goluri pentru încredere.

Dawa înscrie primul gol în acest sezon, Mihai Popescu foarte bun, sunt fericit că a venit la noi. Pe Bîrligea îl cunoașteți, este un jucător foarte bun", a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.