La conferința de presă, Elias Charalambous a fost întrebat și despre meciul Farul - Rapid , încheiat cu victoria neverosimilă a constănțenilor, 7-2, care s-au distanțat din nou la șase puncte de FCSB.

Elias Charalambous: "Nu a fost o surpriză Farul - Rapid 7-2"

Cipriotul spune că nu a fost surprins de victoria Farului și explică de ce consideră că golul lui Denis Alibec din startul meciului a avut un impact psihologic deosebit de important asupra restului jocului.

"Da, am văzut meciul, încerc să urmăresc toate meciurile. Pentru mine nu a fost o surpriză. Mă așteptam ca Farul să câștige pentru că e o echipă de calitate. Ok, și Rapid are jucători de calitate, dar Farul era echipa care își dorea mai mult victoria pentru a rămâne sus în clasament.



Cred că Farul a fost mai bună din primul minut și a reușit să câștige normal. Au marcat un gol foarte repede, în primul minut, care i-a ajutat mai ales psihologic să joace mai bine, mai liber. Ăsta este fotbalul, nu se știe niciodată ce îți aduce", a spus Elias Charalambous.

Elias Charalambous, despre lupta la titlu: "Nu depindem numai de noi, dar trebuie să câștigăm toate meciurile"

În ceea ce privește lupta la titlu, Charalambous rămâne optimist, însă admite că FCSB nu mai depinde numai de ea. Chiar dacă va câștiga tot până la final, bucureștenii ar mai avea nevoie de un pas greșit al echipei lui Gică Hagi pentru a fi campioni.

"Clasamentul nu minte niciodată. Farul e o echipă bună, dar eu cred că noi avem cel mai bun lot din campionat. Cel mai important e să vedem ce facem noi. Mie nu mi-e frică niciodată. De ce să-mi fie frică? În primul rând, cu Farul jucăm peste 3 săptămâni. Cel mai important e meciul de mâine cu Sepsi. Vom lua meci cu meci. Singurul lucru care s-a schimbat este că lucrurile nu mai depind numai de noi, dar noi trebuie să ne facem treaba, să câștigăm toate meciurile, apoi vom vedea ce se întâmplă.

Farul e pe primul loc. Ei au avantajul că depind doar de ei, iar noi avem dezavantajul că nu depindem numai de noi. Dacă ne facem treaba și vom câștiga toate meciurile începând de mâine, consider că avem jucătorii de calitate necesari pentru a câștiga titlul, însă trebuie să fim perfecți în tot ceea ce facem, să arătăm mentalitatea corectă, așa cum am făcut-o în ultimele meciuri.

Ce înseamnă mentalitatea corectă pentru mine? Ca jucătorii să își dorească să câștige meciurile, să câștige la antrenament. Trebuie să avem această atitudine. Poate că nu jucăm extraordinar, dar important e ca jucătorii să aibă această mentalitate", a mai spus Charalambous.

Program Farul

Etapa 8: Universitatea Craiova - Farul

Etapa 9: Farul - FCSB

Etapa 10: CFR Cluj - Farul

Program FCSB

Etapa 7: FCSB - Sepsi

Etapa 8: FCSB - CFR Cluj

Etapa 9: Farul - FCSB

Etapa 10: FCSB - Rapid

Clasament Liga 1 (play-off)

1. Farul - 46p

2. FCSB - 40p

3. CFR Cluj - 38p

4. Univ. Craiova - 35p

5. Rapid - 35p

6. Sepsi - 25p

* Farul și Rapid au un meci în plus