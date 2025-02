FCSB nu se va putea baza la derby-ul cu Dinamo pe doi titulari obișnuiți, Daniel Bîrligea și Florin Tănase, care au acuzat probleme medicale la ultimul meci, victoria cu PAOK Salonic (2-0) din returul play-off-ului pentru optimile Europa League.

Pe lista absenților de la FCSB se mai numără Mihai Lixandru, Darius Olaru sau Octavian Popescu, care sunt absenți de o perioadă mai lungă.



"Este un derby pe care vrem să îl câștigăm din mai multe motive. Știm foarte bine cât înseamnă acest meci pentru suporteri și consider că suntem într-o formă bună atât fizic, cât și mental. Vom da tot ce avem mai bun pentru a învinge.



Când joci multe meciuri, există posibilitatea să mai pierzi jucători, dar este bine că avem un lot numeros. Știm cum să gestionăm astfel de situații când avem accidentați sau suspendați. Meciul cu PAOK s-a terminat, iar acum trebuie să ne concentrăm la următorul, care va fi foarte dificil. Dinamo este o echipă care a demonstrat în acest sezon că se descurcă bine.



Înainte i-am pierdut pe Lixandru, pe Olaru, pe Tavi Popescu. Acum am pierdut alți doi jucători importanți (n.r - Florin Tănase și Daniel Bîrligea), dar asta nu e o scuză. Avem mulți jucători și trebuie să găsim cele mai bune soluții", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Zeljko Kopic are un mesaj pentru FCSB, înainte de meciul cu Olympique Lyon



Zeljko Kopic, antrenorul rivalei Dinamo București, a comentat tragerea la sorți a celor de la FCSB și a explicat că meciurile vor fi din ce în ce mai dificile, dar echipa lui Gigi Becali are șanse să facă o figură frumoasă.



"Am spus-o în trecut: simt că FCSB este gata să se dueleze cu echipe puternice. Au arătat asta pe teren, chiar și în momentele când nu erau în cea mai bună formă. Am știut că echipa are caracter și calitate, iar aceste meciuri din Europa nu sunt o surpriză", a declarat Kopic.



Antrenorul croat consideră că FCSB trebuie să continue să lupte, chiar dacă va fi un meci greu împotriva unei echipe precum Lyon.



"Vor fi meciuri din ce în ce mai grele, dar ei sunt acolo, orice e posibil. Important este că se recuperează bine după meciuri. Împotriva celor de la Lyon va fi foarte greu – sunt un adversar foarte bun.", a mai spus Zeljko Kopic.