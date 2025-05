La ultima conferință de presă din acest sezon, Elias Charalambous și-a adus colegii din staff-ul tehnic în fața reporterilor: Mihai Pintilii (antrenor secund), Lucian Filip (antrenor secund), Marius Popa (antrenor de portari), Thomas Neubert (preparator fizic) și Ionuț Zottu (analist video).

Elias Charalambous anunță că va continua la FCSB



Toți au vorbit în termeni laudativi despre sezonul excelent al lui FCSB, încheiat cu un nou titlu de campioană și o participare în optimile de finală din Europa League.



Mihai Pintilii a fost întrebat și dacă staff-ul va rămâne în aceeași componență în sezonul următor. "Întrebați-l pe el!", a spus secundul, făcând semn către Elias Charalambous. "Dacă mă întrebați pe mine, cu siguranță, dar poate Zottu ne face o surpriză", a răspuns zâmbind tehnicianul cipriot.

Sosit la FCSB în martie 2023, Elias Charalambous își încheie contractul pe 30 iunie. Dublu campion al României, cipriotul va semna o nouă înțelegere, conform mai multor anunțuri făcute și de Gigi Becali.

Declarațiile oferite de staff-ul tehnic al lui FCSB la finalul sezonului



Elias Charalambous: "Azi e o conferință de presă diferită. Nu voi vorbi prea mult. E mai bine să îi ascultăm acum pe toți ceilalți din staff. De mine v-ați săturat pentru că m-ați ascultat tot anul. Vreau doar să spun că îmi doresc să terminăm sezonul cu un meci bun. Le mulțumesc acestor băieți din staff care mă ajută în fiecare zi de când sunt aici. De aceea sunt toți azi aici, ca să arătăm că suntem o echipă. Le mulțumesc din inimă"



Marius Popa: "Vreau să le mulțumesc băieților. Deși am mai avut și noi divergențele noastre, datorită grupului am reușit să ne adunăm împreună. Vreau să le mulțumesc pentru doi ani extraordinari și sper din tot sufletul să ducem încă doi ani la fel de buni"



Mihai Pintilii: "Cred că toată suflarea roș-albastră se bucură de acești doi ani minunați. Am făcut lucruri senzaționale, fabuloase, iar satisfacția noastră e mult mai mare când realizăm niște lucruri care în România sunt foarte greu de realizat. Fotbalul din România nu mai e la un nivel foarte mare de mult timp și d-aia suntem mândri de ceea ce am realizat. Le mulțumesc colegilor, lui Elias că am format o familie. Sper să țină cât mai mult"



Lucian Filip: "Așa cum ne vedeți aici împreună, așa suntem și pe teren. Asta a făcut diferența în ultimii ani. Față de anii trecuți, echipa a avut spirit. Cred că ăsta a fost factorul principal pentru care s-a obținut performanță. Nu vrem să ne oprim aici. Vrem să continuăm parcursul bun. E clar că sezonul următor lumea va avea așteptări la fel de mari. Vrem să repetăm istoria, să câștigăm campionatul și să ne calificăm în Champions League. Vrem să trecem la următorul nivel. Atât timp cât vom rămâne împreună, sunt sigur că ne vom atinge obiectivele"



Ionuț Zottu: "Doresc să le mulțumesc și eu colegilor mei pentru încrederea acordată. Am venit de la academie, sunt aici de la vârsta de 19 ani. Le mulțumesc din suflet pentru încrederea acordată și sper să facem față acestor provocări din Europa și să câștigăm din nou campionatul"



Thomas Neubert: "Suntem uniți, suntem o familie. Cum au zis Pinti și Elias, am făcut un sezon extraordinar, iar performanța este una istorică, atât în Europa, cât și în Superliga. Sunt foarte obosit după un sezon lung. Urmează ultimul meci din acest sezon. Băieții sunt senzaționali!"