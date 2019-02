El e Pochettino de Romania! :) Un politician roman e copia fidela a antrenorului lui Tottenham

Rivalul Gabrielei Firea din Primaria Bucurestiului seamana izbitor cu unul dintre cei mai in voga antrenori din Premier League.

Ciprian Ciucu, consilierul opozitiei in CGMB, care a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari ai primarului Gabriela Firea, a facut numeroase dezvaluiri despre masurile populiste luate de aceasta si despre controversatele firme municipale infiintate si a avut numeroase schimburi de replici acide cu edilul in sedintele forului de conducere al Capitalei, si antrenorul argentinian Mauricio Pochettino seamana ca doua picaturi de apa. Asemanarea este atat de puternica incat, daca ar pleca in vacanta la Londra, probabil ca lui Ciucu i s-ar cere autografe pe strada sau ar fi oprit pentru poze de fanii lui "Spurs". Fotbalul nu mai este insa sportul preferat al lui Ciucu, care este un admirator al tenismenei Simona Halep si un impatimit al baschetului si al rugby-ului.

"Iar cu chestia asta! Genetica ne ofera surprize... Mi se spune mai mult cand ies din tara chestia asta. Nu mi s-au cerut autografe prin deplasarile in strainatate, dar adevarul e ca nu am mai ajuns la Londra de vreo 3-4 ani. Eu lucrez in consultanta mai ales in Europa de Est si in Balcanii de Vest, iar acolo foarte multi oameni mi-au spus ca seman foarte bine cu tipul acela. Eu sunt cumva integrat in comunitatea de expati de acolo si, cand se joaca meciuri, ma mai uit si eu cu ei. In ultimii ani nu am mai urmarit foarte mult si foarte atent fotbalul, dar mi s-a spus ca seman foarte bine cu Pochettino. Sportul meu preferat e baschetul, joc baschet in mod constant, dar si rugby. Urmaresc si meciurile Simonei Halep. Imi placea si fotbalul, dar, de cand s-a stricat campionatul nostru, nu prea am mai urmarit. Am urmarit si Premier League, mai ales in vremea cand juca Mutu la Chelsea, dar acum nu prea mai sunt la curent cu ce se intampla acolo", a declarat Ciucu pentru Sport.ro.

Ciprian Ciucu este consilier general al Municipiului Bucuresti, fiind ales la alegerile locale din 2016 pe listele PNL. In perioada 1999 - 2000 a condus Centrul de Monitorizare a Activitatii Electorale din cadrul PNL, lucrand apoi in administratia publica, pentru Presedintia Romaniei, Ministerul Administratiei Publice si Consiliul Economic si Social. Din 2003 a ales societatea civila, de unde a promovat politici educationale si a dezvoltat proiecte anticoruptie (Centrul Educatia 2000+, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile). A fost membru al think tank-ului Centrul Roman de Politici Europene (CRPE) si al Centrului pentru Dezvoltare Urbana si Teritoriala si a facut parte parte din grupul de advocacy al Delegatiei Uniunii Europene - Team Europe. Intre 2015 si 2016 a fost presedinte al Consiliului National de Integritate, organismul care monitorizeaza activitatea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), din postura de reprezentant al societatii civile. Ciucu a fost initial candidatul partidului M10 infiintat de Monica Macovei la alegerile pentru functia de primar al Bucurestiului, dar a ales sa revina in PNL, dupa ce i s-a oferit primul loc pe lista de consilieri municipali ai liberalilor la alegerile locale. In noiembrie 2018 a anuntat ca s-a inscris in cursa interna din PNL pentru a ajunge candidatul partidului la alegerile de la Primaria Capitalei din 2020, avandu-i contracandidati pe senatorul Florin Citu si pe Ionel Danca, purtatorul de cuvant al formatiunii politice.

Mauricio Pochettino este un fost fundas central care a evoluat la Newell's Old Boys (1989-1994), Espanyol (1994-2001, 2004-2006), PSG (2001-2003) si Bordeaux (2003), avand si 20 de selectii si 2 goluri pentru nationala Argentinei. Ca antrenor le-a pregatit pe Espanyol (2009-2012), Southampton (2013-2014) si Tottenham (2014-prezent). In palmaresul sau se regasesc doua titluri de campion al Argentinei si doua Cupe ale Spaniei, fiind desemnat de 4 ori "Antrenorul Lunii" in Premier League. El a devenit celebru in Anglia datorita numarului mare de tineri promovati de la echipele de juniori, dar si pentru antrenamentele solicitante, stilul de joc ofensiv si presingul foarte avansat. In ultimii ani, printre echipele interesate de serviciile sale s-au aflat Manchester United, Real Madrid sau PSG, dar a preferat sa ramana la Tottenham.