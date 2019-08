Acum 14 ani juca pentru ei, aseara le-a dat lovitura de gratie! Cum arata George Tucudean pe vremea cand dadea probe in Scotia si de ce nu a ramas la Celtic: FOTO

CFR Cluj a invins-o cu 4-3 pe Celtic, in Scotia, si s-a califica in Play Off-ul UEFA Champions League. Golul victorie a fost marcat in prelungiri de George Tucudean (28 de ani).

George Tucudean, Bilel Omrani si Ciprian Deac au fost eroii lui Petrescu pe Celtic Park. Ei au marcat golurile victoriei uriase a CFR-ului in Scotia. Pentru primul dintre fotbalisti, meciul cu Celtic a avut o semnificatie speciala.

Tucudean s-a intors in Scotia dupa 14 ani

In urma cu 14 ani, George Tucudean a imbracat tricoul lui Celtic Glasgow. El a fost junior al formatiei scotiene, fiind luat in probe alaturi de un alt jucator, intre timp retras din activitate, Richard Filaret.

Tucudean a fost remarcat de scotieni, dar nu a ramas la Celtic pentru ca, fiind minor, trebuia sa stea in custodia unei familii. El a preferat sa se intoarca in tara.

14 ani mai tarziu, Tucudean s-a intors la Glasgow si a dat marea lovitura, marcand golul victoriei CFR-ului pe Celtic Park.

Spre deosebire de Tucudean, Richard Filaret a stat 3 ani la Celtic. El s-a intors apoi in tara si a jucat in ligile inferioare, la ACU Arad, Corvinul Hunedoara, Gloria Arad, Soimii Pancota si UTA. El s-a retrs din activitate in urma cu un an.