Soc pentru CFR Cluj: George Tucudean se gandeste sa se RETRAGA din fotbal din cauza problemelor la inima: "Mi-e teama!"

George Tucudean se confrunta cu probleme la inima si poate sa se retraga prematur, la fel ca tatal sau.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Tucudean s-a operat la inima si a revenit pe teren, insa la meciul cu Viitorul a avut din nou probleme. Campion pentru al treilea an la rand in Liga 1, dar si golgheter, Tucudean se gandeste serios la retragere la doar 28 de ani. Tatal sau a renuntat la fotbal tot din cauza problemelor la inima la o varsta asemanatoare.

"Nu stiu daca e o problema. Si Khedira a jucat la Real Madrid, acum e la Juve, si nu i-a zis nimeni ca a avut asta, s-a descoperit asa, intamplator. Normal ca te sperii, psihic te termina! Si-acum am frica, as minti sa spun ca n-am frica. Dar exista si un aspect pozitiv.

Cred ca toti jucatorii care au asemenea probleme sau orice problema cu vreo accidentare mai grava se gandesc sa se lase. Da, ma gandesc, normal. Inca mai am teama. Sunt om", a spus Tucudean in Gazeta Sporturilor.

George Tucudean: Pot sa ma las si maine, nu duc lipsa de finante!



Tucudean provine dintr-o familie bogata si joaca fotbal de placere. A fost la un pas sa se renunte in urma cu 3 ani, insa a fost repus pe picioare de Hagi la Viitorul. CFR Cluj l-a transferat, iar acum Tucudean vrea sa joace sub comanda lui Dan Petrescu in cupele europene. Atacantul lui CFR Cluj poate scapa insa de probleme la 3 luni de la operatie, daca recuperarea va decurge bine.

"In viata mai vin si lucrurile astea. Iti pierzi graiul cand auzi ce ti se poate intampla, ramai interzis.

Pana la trei luni mai pot avea ceva probleme, pana se vindeca acea cicatrice de la inima. Mai pot sa am insa mici simptome cam trei luni de la momentul operatiei, de la cicatricea care e in zona inimii. Eu sunt un tip linistit, dar cand e vorba de sanatate nu poti sa nu te mai sperii.

Nu pot spune ca duc lipsa finantelor, ca nu as avea ce face daca ma las de fotbal maine. Lucrurile sunt deosebite, nu stiu cum sa explic. Trebuie sa iau o decizie pentru viitor.", a mai spus Tucudean.

Cifre George Tucudean CFR Cluj

George Tucudean, 28 de ani, atacant CFR Cluj

Cota 3,5 milioane de euro pe transfermarkt.de.

Meciuri sezon 2018/2019: 36

Goluri marcate: 21

Pase decisive: 3

Minute jucate: 2646