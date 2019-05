Edi Iordanescu i-a raspuns lui Meme dupa declaratiile acide ale oficialului FCSB: "La FCSB exista un patron, exista o ierarhie" Antrenorul a marturisit ca a vorbit cu Mihai Stoica

Edi Iordanescu a raspuns declaratiilor dure facute de Meme Stoica la adresa sa.

Directorul sportiv de la FCSB a declarat ca Edi Iordanescu nu va veni la echipa lui Becali daca nu va accepta sa lucreze cu el. Totul a pornit de la informatiile aparute in presa, potrivit carora, una dintre cerintele lui Edi Iordanescu pentru venirea la FCSB ar fi fost aceea ca Meme Stoica sa nu mai stea pe banca echipei.

Actual antrenor la Medias, Edi Iordanescu i-a raspuns lui Mihai Stoica si a explicat ca a discutat cu oficialul FCSB, insa nu a pus nicio conditie, pentru ca nu a negociat nimic cu echipa condusa de Gigi Becali.

"Eu cu Mihai Stoica am vorbit si vorbeam chiar si in perioada cand eram certati. Am mai avut discutii, uneori chiar si in contradictoriu, nu este nicio problema, fiecare are viziunea lui si ideile lui. Noi nu am intrerupt total dialogul, am vorbit si in ultima perioada. Dar, nu am discutat despre colaborare, despre conditiile mele. La Steaua exista un patron, exista o organigrama, exista o ierarhie. Fiecare are rolul lui, e un club care are o experienta bogata in spate si un club foarte bine structurat din punctul meu de vedere, cu minusurile pe care le are. Daca nu avea, lua campionatul. Daca nu l-a mai luat de patru ani de zile, inseamna ca se intampla niste lucruri care ar trebui sa se intample diferit.

Acum, ce a spus Mihai Stoica este problema lui, este dreptatea lui, este logica lui, viziunea lui. Nu are nicio legatura cu mine, pentru ca eu nu am discutat pana in momentul de fata despre o colaborare in mod concret", a declarat Edi Iordanescu la PRO X.

"Eu sunt numarul unu in club, dupa patron. Nu ma inflamez, dar eu nu vreau sa se creeze confuzii. Pai citesc prin ziare ca un antrenor poate sa conditioneze ca eu trebuie sa fac un pas in spate. Pai nu vrea sa lucreze cu mine, nu vine, sa fie clar. El nu poate sa aiba o problema sa lucreze cu mine. Orice antrenor vine la Steaua trebuie sa stie ca nu poate sa puna conditii cu privire la persoana mea", a spus Meme Stoica la DigiSport.