Fostul antrenor de la FCSB care e gata sa REVINA: "Becali nu s-a bagat peste mine!" Anunt de ULTIMA ORA

Walter Zenga e gata sa revina la echipa lui Becali.

Walter Zenga a fost demis de Becali cu cateva etape inainte de finalul sezonului 2004-2005, incheiat cu eliminarea Valenciei din Cupa UEFA si castigarea titlului. Zenga a schimbat o multime de echipe de atunci, de la Steaua Rosie Belgrad si Dinamo Bucuresti, pana la Sampdoria sau Crotone din Serie A.

Zenga a facut inconjurul lumii, iar acum spune ca e pregatit sa lucreze din nou cu Becali. Edi Iordanescu e favorit sa preia FCSB in aceasta vara, insa momentan antrenorul mai are meciuri cu Gaz Metan in playout. Zenga spune ca n-a fost contactat de Becali, dar nu ar refuza.



Zenga: Becali nu s-a bagat peste mine!

"Depinde cine ma suna si ce proiect are. Nu m-a sunat domnul Gigi Becali, dar daca ma suna eu sunt dispus. Eu cand am fost la Steaua (n.r FCSB), domnul Becali niciodata nu s-a bagat la echipa. Sa nu confundam faptul ca un antrenor discuta cu patronul, dar patronul niciodata nu impune ceva antrenorului", a spus Zenga in ProSport.

Zenga crede ca Dica a avut ghinion in perioada sa de antrenor la FCSB.

"Nu este usor sa lucrezi la Steaua sau la FCSB, ai presiune mare, trebuie sa castigi mereu, dar Dica a demonstrat ca este un antrenor care are valoare", a mai spus Walter Zenga.