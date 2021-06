Edi Iordanescu a vorbit despre propunerile primite din Golf: "Am avut foarte multe oferte!" Ce decizie a luat antrenorul

Edi Iordanescu a dezvaluit ca a fost ofertat de mai multe cluburi in timp ce antrena la CFR Cluj.

CFR Cluj s-a despartit de Edi Iordanescu la inceputul lunii iunie, dar antrenorul nu vrea sa stea mult pe tusa si chiar a primit oferte in acest sens. Totusi, prioritatea tehnicianului este Europa, desi majoritatea propunerilor au venit din Golf.

"Cunosc bine si fotbalul arab. Am avut ceva oferte in timpul campionatului ,dar nici nu am vrut sa initiez vreo discutie, pentru ca concentrarea mea era bazata doar pe club. Voi fi dispus sa ascult alte propuneri si o alta colaborare. As vrea Europa, dar nu am inchis usa pentru alte propuneri. Eu raman totusi fericit ca am reusit aceasta performanta. Nu sunt la sfarsit de drum pentru ca am doar 42 de ani si sunt recunoscator clubului pentru aceasta oportunitate. Din punctul meu de vedere nu ar trebui sa auziti chestii negative despre CFR Cluj", a declarat Edi Iordanescu, la Digi Sport.