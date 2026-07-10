Formația pregătită de Dan Alexa va pleca în Austria pe 14 iulie și va rămâne în cantonament până pe 24 iulie. Timișorenii vor disputa patru meciuri amicale înaintea noului sezon de Liga 2.

Poli Timișoara, amical cu Lecce!

Cel mai atractiv adversar va fi Lecce, echipă din Serie A, duelul fiind programat pe 22 iulie, de la ora 18:30.

Pe lângă formația italiană, Știința Poli va întâlni și Al-Rayyan SC (Qatar), Al-Shabab (Arabia Saudită) și Al-Sailiya SC (Qatar).

Programul amicalelor din Austria:

17 iulie, ora 18:30: Al-Rayyan SC

21 iulie: Al-Shabab

22 iulie, ora 18:30: Lecce

24 iulie, ora 18:30: Al-Sailiya SC

Până la plecarea în cantonament, Știința Poli mai are programat un meci de verificare. Sâmbătă, de la ora 11:30, pe stadionul Electrica, bănățenii vor întâlni Luceafărul Drobeta Turnu Severin.

În primul amical al verii, echipa lui Dan Alexa s-a impus cu 1-0 în fața celor de la CSC Dumbrăvița.