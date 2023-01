Echipa de top la care visează Daniel Paraschiv: "E țelul meu să ajung acolo"

Cel mai bun marcator român din Superliga, la egalitate cu Denis Alibec și cu croatul Marko Dugandzic, cu nouă reușite, Daniel Paraschiv a vorbit planurile sale de viitor și despre echipa la care și-ar dori să evolueze. Golgheterul campionatului este Andrea Compagno, cu 13 goluri.

"Un fotbalist trebuie să plece la mai bine când e pe val şi consider că acum am fost pe val. Nu ar fi o tragedie să rămân la Sibiu până în vară şi apoi să fac pasul într-un campionat mai puternic.

Cred că un transfer în străinătate ar fi mai util, însă cu siguranţă şi un transfer la o echipă care se bate (n.r. la titlu) în România ar fi foarte benefic pentru mine.

E ţelul meu să ajung în Premier League, mai exact la Arsenal, dar m-aş mulţumi cu orice echipă de acolo", a declarat Daniel Paraschiv, potrivit Orange Sport.

Daniel Paraschiv, impresionat de Ciprian Deac

Daniel Paraschiv (23 ani) a mărturist că în scurta perioadă în care a fost la CFR Cluj a putut să-l vadă la treabă pe fotbalistul care a fost legitimat la Schalke 04. Mai mult, golgheterul lui FC Hermannstadt a învățat o lecție de la decarul lui Dan Petrescu (54 ani).

„Cel mai mult la CFR am încercat şi am învăţat să am o etică adecvată pentru că l-am văzut pe Deac cum se antrena şi am înţeles care e diferenţa între un jucător mediu şi un jucător de top.

Asta am încercat să implementez în viaţa mea, în stilul meu de antrenament. Până şi perioada de la CFR, scurtă şi fără reuşite, a fost una benefică pentru dezvoltarea mea”, a declarat Paraschiv pentru Orange Sport.