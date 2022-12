”Ne-am recăpătat încrederea”. Ce a spus Daniel Paraschiv, după ce Hermannstadt a bătut CFR Cluj și Farul

Hermannstadt a dat lovitura în ultimul minut al partidei din Gruia prin Florin Bejan, care a reluat cu capul o minge centrată din corner. Scuffet a respins balonul în propria poartă, spre disperarea lui Dan Petrescu.

După meci, Paraschiv a vorbit la superlativ despre grupul format de Marius Măldărășanu la Hermannstadt.

Daniel Paraschiv: ”Credem în acest grup”

„Noi am crezut în victorie, nu am tras de timp, e important că am reușit să facem rezultate mari cu primele două echipe. Sper să începem o nouă serie pozitivă, chiar dacă intrăm în vacanță. Suntem puțini, dar ambițioși. Băieții reacționează foarte bine la indicațiile primite. Ne bucurăm că n-am luat gol pe terenul campioanei.

Credem în acest grup, consider că am făcut o primă parte a campionatului foarte bună, chiar dacă am avut anumite probleme de ordin financiar. Eu zic că după aceste două meciuri ne-am recăpătat încrederea, avem calitate”, a spus Daniel Paraschiv, la finalul partidei.

După această victorie, Hermannstadt a urcat pe locul șase în Superligă, cu 33 de puncte, la un punct distanță de Sepsi, care ocupă locul șapte. Pe locurile trei, patru și cinci sunt FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, cu câte 38 de puncte.

De partea cealaltă, CFR Cluj va terminat anul 2022 pe locul doi, cu 44 de puncte, la un singur punct distanță de liderul Farul Constanța. Cele două echipe se vor înfrunta în primul meci din 2023, în timp ce Hermannstadt va juca pe teren propriu împotriva celor de la FCSB.