Runda a doua din play-off/play-out s-a încheiat aseară, odată cu meciul Unirea Slobozia - Oțelul Galați 2-1.

LPF a publicat astăzi echipa etapei, cuprinzând cei mai buni jucători și antrenorul rundei:

PORTAR

Marian Aioani (FC Rapid) - Deși giuleștenii au pierdut, portarul Rapidului a avut șase intervenții, două dintre ele fiind din categoria ,,supersave-uri”.

FUNDAŞI

David Maftei (Farul Constanța) – Și-a trecut în cont a patra pasă decisivă din ediția în curs.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) - Un nou meci în care a puternicul fundaș al clujenilor a fost ca un zid în fața adversarilor.

Adrian Rus (Universitatea Craiova) – A avut o prestație sigură în centrul defensivei craiovenilor. Este un pilon de bază în sistemul gândit de Filipe Coelho.

Florin Ștefan (Universitatea Craiova) – Intrat la pauză, a făcut față cu brio atacurilor inițiate de adversari pe partea sa.

MIJLOCAŞI

Meriton Korenica (CFR 1907 Cluj) – A marcat pentru a noua oară în acest sezon, în care mai are și patru pase decisive.

Dragoș Albu ( FC Hermannstadt) – A consumat multă energie pe durata partidei. A marcat golul care a închis tabela arenei din Sibiu.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) – A depus un efort consistent la centrul terenului, fiind util pe ambele faze de joc. Remarcabil și procentul de pase reușite – 90,4 % (47 din 52).

ATACANŢI

David Miculescu (FCSB) – A marcat golul care le-a adus roș-albaștrilor prima victorie în play-out.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – Gol și pasă de gol. Este singurul jucător din ultimele cinci sezoane care a înscris cinci etape la rând.

Patrick Dulcea (Unirea Slobozia) - A marcat un gol spectaculos, care le-a adus ialomițenilor un succes extrem de important.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – A gestionat perfect evenimentele din meciul cu marea rivală bucureșteană, mai ales în repriza secundă, când craiovenii au jucat în inferioritate numerică. Astfel, Universitatea Craiova a reușit o victorie mare în lupta pentru titlu.