"Se mai doreste fotbal de prima liga sau nu?!" Semnal de alarma pentru Poli Iasi si avertisment pentru Cristea: "Rezultatul cu Astra ma obliga sa iau o decizie!"

Poli Iasi a pierdut la scor de neprezentare meciul din Cupa Romaniei cu Petrolul Ploiesti!

Desi diferenta dintre cele doua echipe o reprezinta liga in care evolueaza, Poli nu a reusit sa se impuna cu echipa lui Viorel Moldovan, si a inregistrat al saselea esec din acest an.

Eliminarea din Cupa a reprezentat inca un esec pentru conducerea iesenilor, iar primarul din Iasi, Mihai Chirica anunta ca vor fi luate masuri. Mai mult decat atat, intr-un interviu acordat recent, Chirica a declarat ca meciul cu Astra Giurgiu din campionat va fi decisiv in luarea unei decizii in privinta viitorului clubului.

"Este momentul ca toti cei care gestioneaza destinele clubului, atat din punct de vedere tehnic, cat si managerial, sa gaseasca urgent solutii! Am fost alaturi de echipa si am incercat intotdeauna sa o incurajez, chiar si in situatiile cele mai dificile, dar cred ca a venit momentul unor decizii ferme!

Cred ca toti suporterii echipei, printre care ma numar si eu, doresc raspunsuri clare din partea actualei conduceri: se mai doreste fotbal de prima liga in Iasi sau nu? In opinia mea, cred ca meciul de duminica, cu Astra Giurgiu, este decisiv si rezultatul pe care il va inregistra echipa ieseana va oferi un raspuns.

Rezultatul meciului de duminica va fi concludent si ma va obliga, intr-un fel sau altul, sa iau si eu, in calitate de reprezentant al comunitatii iesene, o decizie in privinta clubului.

Astept si eu, alaturi de toti iesenii care iubesc fotbalul, ca responsabilii sa isi asume situatia de la club si sa decida in consecinta. Nu vreau sa sune ca un ultimatum, dar nici nu pot sta impasibil sa observ cum Poli Iasi devine cea mai slaba echipa din campionat", a spus Chirica conform news.ro.

Poli Iasi este pe ultimul loc in clasament, cu 16 puncte obtinute in 22 de meciuri jucate, fiind si echipa cu cele mai multe goluri incasate, 50!

In acest an, echipa condusa de Andrei Cristea nu a inregistrat nicio victorie, ultimul rezultat pozitiv fiind inregistrat in fata penultimei clasate, Hermannstadt, la finalul lunii decembrie, prin golul inscris de Cristea din penalty.