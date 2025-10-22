”U” Cluj a anunțat mutarea: „Clubul nostru și-a asigurat serviciile„

Formația din Superligă a anunțat în mod oficial mutarea lui Raji Ayomide, un jucător de doar 19 ani, dar care s-ar putea dovedi o adiție excelentă în viitor.

Jucătorul nigerian s-a aflat în cantonamentul din această vară al clujenilor, iar „șepcile roșii” au anunțat oficial că au semnat cu fotbalistul.

„Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria). Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat un contract cu clubul nostru săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții FC Universitatea Cluj la un trial organizat în Nigeria”, a apărut pe pagina oficială a lui ”U” Cluj