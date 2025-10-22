OFICIAL Echipa din Superliga a anunțat mutarea: „Și-a asigurat serviciile”

Echipa din Superliga a anunțat mutarea: „Și-a asigurat serviciile"
”U” Cluj a anunțat oficial aducerea unui jucător de perspectivă.

SuperligaU Cluj
”U” Cluj a anunțat mutarea: „Clubul nostru și-a asigurat serviciile„

Formația din Superligă a anunțat în mod oficial mutarea lui Raji Ayomide, un jucător de doar 19 ani, dar care s-ar putea dovedi o adiție excelentă în viitor.

Jucătorul nigerian s-a aflat în cantonamentul din această vară al clujenilor, iar „șepcile roșii” au anunțat oficial că au semnat cu fotbalistul.

„Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria). Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat un contract cu clubul nostru săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții FC Universitatea Cluj la un trial organizat în Nigeria”, a apărut pe pagina oficială a lui ”U” Cluj

Ioan Ovidiu Sabău: ”Bergodi e o soluție foarte bună pentru U Cluj!”

După câteva zile de căutări, timp în care s-a vorbit și despre variantele Prepeliță sau Mutu, U Cluj s-a înțeles cu Cristiano Bergodi, care se va afla pe bancă la următorul meci.

Sabău a mărturisit că își pune toate speranțele în tehnicianul Italian și crede că acesta are experiența necesară să facă o treabă bună la U Cluj. De altfel, fostul antrenor al ”Șepcilor Roșii” i-a transmis succesorului său și la ce aspecte ar trebui să lucreze cu jucătorii.

Eu cred că Bergodi e o soluție foarte bună, e un antrenor bine pregătit, cu personalitate, cu multă experiență, cunoaște bine campionatul. Mi-aș dori foarte mult să ducă mai departe munca mea și să reușească, e foarte important și pentru mine. Am adus foarte mulți jucători și, dacă echipa va avea realizări, iar jucătorii se vor reseta și vor juca bine, o să am mai puțină vină. (…)

E posibil (n.r. ca U Cluj să repete performanța de anul trecut), sigur că da, sunt foarte mult meciuri, nu e nici jumătatea campionatului. Jucătorii trebuie să își recapete încrederea, spiritul de luptă, să aibă starea aia bună, să se identifice cu echipa, să lupte unul pentru celălalt, aici cred că trebuie lucrat, iar Bergodi cred că are experiența să identifice cauzele și să găsească soluții”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Digisport.

