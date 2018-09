Cum a ajuns acest atacant sa poarte numarul 1 pe tricou cu FCSB: "Eu le-am zis la misto!"

Silviu Muresan, atacantul echipei Unirea Alba Iulia, a purtat numarul 1 pe tricou la meciul de Cupa cu FCSB

Silviu Muresan a povestit cum a ajuns sa poarte numarul 1 pe tricou, unul atipic pentru un atacant.

"Eram in vestiar la Industria Galda, fosta mea echipa, iar in momentul in care ne-am ales numerele de pe tricou, eu le-am zis la misto ca vreau numarul 1. Cei de acolo chiar au facut cum am spus, desi eu voiam sa joc cu numarul 21."

"Mi-a mers bine acolo la echipa, am terminat pe podium si am spus ca daca vin la Unirea vreau sa joc in continuare cu numarul 1 pe spate", a spus Muresan in ProSport.

FCSB a invins Unirea Alba Iulia cu 1-0, prin golul marcat de Rusescu in minutul 85.

In optimi, FCSB o va intalni pe Dunarea Calarasi. Toate meciurile AICI