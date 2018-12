E GATA pentru Neagu?! "N-o sa mai fie niciodata la fel! Eu ma gandeam daca o sa mai joc sau nu dupa asa ceva"

Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, crede ca Neagu nu va mai fi niciodata la nivelul dinaintea accidentarii din meciul cu Ungaria.

Rednic a suferit o accidentare identica pe vremea in care era jucator.

"Am patit-o si eu, stiu despre ce e vorba. Din pacate, nu mai e niciodata la fel dupa o astfel de accidentare. Dar ea e o fata ambitioasa, isi doreste foarte mult, are valoare. Si eu ma gandeam daca sa mai joc sau nu cand am patit-o. Am vazut ce fetele celelalte nici nu mai puteau sa dea de la 7 metri cand a iesit Neagu, accidentarea ei a afectat pe toata lumea. Mi-am dat seama ca e ceva grav dupa faptul ca si-a pus imediat mana la cap, stiu ca atunci cand patesti ceva cu ligamentele te ia o ameteala", a spus Rednic.