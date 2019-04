"E extraordinar, face diferenta!" Teja il cheama pe Budescu inapoi la FCSB! Ce a spus despre Dan Petrescu, derby-ul cu CFR si anuntul despre revenirea lui Pintilii

Mihai Teja este convins ca derby-ul de duminica seara cu CFR Cluj nu este decisiv in lupta pentru titlu.

Mihai Teja a fost prezent alaturi de Ioan Hora la conferinta de presa de dinaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 5-a din playoff.

"Un meci important pentru noi, un meci pe care vrem sa-l castigam. Mergem la Cluj sa castigam. Sunt increzator pentru ca baietii au aratat o atitudine buna, s-a prezentat foarte bine la antrenament, isi doresc foarte mult si asta e lucrul care ma multumeste. Sunt sigur ca maine vom face un meci bun si vom putea castiga cele 3 puncte.



Intalnim o echipa buna, campioana en-titre si echipa de pe primul loc, o echipa puternica, experimentanta, cu un antrenor bun. Noi incercam sa ne facem jocul si sa castigam, asta este lucrul cel mai important" a spus Mihai Teja in conferinta de presa de dinaintea partidei cu CFR Cluj.

Antrenorul celor de la FCSB nu crede ca derby-ul de la Cluj este decisiv pentru titlu: "Mai sunt 5 meciuri dupa aceea, sunt meciuri grele si cred ca nu este nimic jucat. Important este sa luam meci cu meci, pas cu pas. Primul meci este cel mai important, cel de maine, pe acesta suntem concentrati. Dupa vom vedea ce se intampla.



Nu stiu daca este decisiv, mai sunt meciuri. Pana nu o sa fie matematic distanta pentru a fi campion, mai sunt sanse. Nici nu ne gandim ca putem pierde acest meci"

Despre Dan Petrescu: "Este unul dintre cei mai buni antrenori din Romania, a demonstrat-o si in tara si in strainatate. A lucrat foarte mult, are o experienta vasta, a fost si un jucator extraordinar. Inca o data o spun ca pe teren intra cei 11 jucatori, nu intra Dan Petrescu pe teren. Cu siguranta stiu ca pregateste foarte bine meciurile"

Despre Pintilii: "Situatia lui este una buna, vom vedea si astazi. Va face deplasarea cu noi. Nu este 100%, dar vom lua o decizie in aceasta dimineata sau cel tarziu maine dimineata decidem daca va putea juca. El este sanatos din punct de vedere medical. Se poate intampla orice, Mihai poate ca nu este 100% din punct de vedere fizic, dar dupa cum il stim noi ca determinare, cat va putea sa joace si daca va intra, va da 200%. Balasa si Momcilovici sunt in afara lotului din cauza unor accidentari, la fel si Stan care s-a operat la menisc".

Daca celor de la CFR le convine egalul: "Nu cred ca vreun antrenor le va spune jucatorilor ca este bun egalul. Daca te multumesti putin, poti sa nu te alegi cu nimic. E clar ca vor dori sa castige. Cu siguranta jucatorii lor isi vor dori sa demonstreze de ce sunt campionii Romaniei. Depinde acum de cum vor aborda partida, daca vor juca mai riscant sau mai precaut"

Despre absenta lui Tucudean: "Este un jucator bun, un jucator de echipa nationala, era intr-o forma extraordinara. Imi pare rau pentru el ce s-a intamplat. Sper sa se insanatoseasca rapid si sa revina pe teren. Oricat de mare ar fi competitia intre cele 2 echipe, ne dorim binele fiecarui jucator si binele echipei nationale. E un jucator important pentru ei si cred ca o sa le lipseasca. Dar nu depinde totul numai de un jucator, CFR e o echipa"

Despre Morutan, dupa ce a fost schimbat la pauza cu Sepsi: "A reactionat ok, va fi in lot"

Despre Florinel Coman: "Ma impresioneaza la fiecare antrenament. E un jucator bun si ma impresioneaza si ma bucur ca cei care nu intra de la inceput si vin de pe banca intra foarte bine, au o atitudine buna si asta e un lucru pozitiv pentru mine, inseamna ca isi doresc si vor sa demonstreze mult mai mult. E clar ca daca joci mai bine, vei prinde mai multe minute"

Despre situatia lui Adrian Stoian: "Asa cum l-ati simtit voi, asa il simt si eu. Normal ca este suparat, un jucator cand nu joaca este suparat. Isi doreste sa arate mai mult, sa joace din ce in ce mai mult pentru ca jocurile te fac mai puternic, dar asta este situatia. Am spus mereu ca am in lot 23-24 de jucatori foarte buni. Imi pare rau sa-i las in afara lotului sau pe banca, dar sunt alegerile mele, inspiratia mea, ma bucur sa lucrez cu caractere foarte bune si jucatori profesionisti care inteleg anumite lucruri".

Despre declaratia lui Duckadam: "Nu ma deranjeaza, din contra, ma ambitioneaza sa fac echipa sa joace si mai bine ca si domnul Duckadam sa fie multumit si toti stelistii. Stiu ca este alaturi de noi tot timpul. Ma bucur ca spune ceea ce gandeste spune pentru ca este o ambitie mai mare a mea sa fac echipa sa joace mai bine"

Despre revenirea lui Budescu: "E un jucator extraordinar, un jucator care poate sa faca diferenta in orice moment. Un jucator care a demonstrat si la Astra cand a jucat campionatul, la Steaua la fel. Un jucator de valoare si orice jucator de valoare este binevenit la Steaua"