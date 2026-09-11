Se spune mereu că există o diferență mare între geniul fotbalistic și capacitatea intelectuală a unui sportiv de mare valoare. Din păcate, foarte des, acest amănunt ne scapă din vedere.

Și, totuși, periodic, se întâmplă niște episoade care ne conving că nu oricine dă bine cu piciorul în minge trebuie să fie considerat și un om sclipitor în afara terenului. De fapt, în ultimii ani, am avut foarte multe vedete din lumea fotbalului care ne-au demonstrat că au dificultăți reale, atunci când ar trebui să... vorbească.

În campionatul nostru intern, Octavian Popescu de la FCSB e un exemplu, în acest sens. Dar nu și singurul! În fotbalul românesc, avem nume grele, niște legende vii, care atunci când fac conferințe de presă furnizează „marfă“ la greu prin greșelile lor de exprimare.

Ne putem consola, totuși, că asemenea personaje există și în fotbalul internațional. La cel mai înalt nivel chiar, în Champions League!

Michael Olise, monosilabic în fața reporterului

Joi, s-a încheiat prima etapă din Champions League, ediția 2026-2027. La Munchen, Bayern a zdrobit Bodo/Glimt (Norvegia), scor 5-0. La nemți, francezul Michael Olise (24 de ani) a fost omul meciului, având două goluri și o pasă de gol. De aceea, a și fost chemat la interviul de după meci. Iată dialogul șocant care a ieșit în fața camerelor:

*Reporter: Să marchezi asemenea goluri... Nouă ni se pare ceva fabulos. Ție cum ți se pare?

*Michael Olise: (oftează): Nu știu...

*Reporter: Nu știi? Chiar nu știi? Cum se întâmplă? E ceva care vine din interior sau gândești fazele astea?

*Michael Olise: Trag la poartă. Și apoi, intră în poartă sau nu intră în poartă.

*Reporter: Dar dacă era atât de ușor, oricine ar fi putut face asta. Dar tu ești singurul...

*Michael Olise: Nu sunt singurul care poate înscrie goluri (ușor iritat)...

*Reporter: Nu chiar goluri de genul ăsta, nu ți se pare?

*Michael Olise: Nu cred.

*Reporter: Îmi îngreunezi munca de a face acest interviu. Ce te face fericit? Ce te face să râzi?

*Michael Olise:...

*Reporter: Să marchezi goluri? Să câștigi?

*Michael Olise: Da.

*Reporter: OK. Meci greu. Îți mulțumesc. Bucură-te de trofeul tău (n.r. – pentru Omul meciului).