Fotbaliștii FCSB-ului, foști și actuali, ar trebui să se roage ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să „supraviețuiască“ la Levadiakos, ultima clasată din Grecia, cât mai mult!

Instalarea la Levadiakos a cuplului cu care formația bucureșteană a obținut ultimele performanțe a devenit un veritabil „colac de salvare“ pentru vedetele FCSB-ului. Mai ales cele cu probleme! Mai întâi, Adrian Șut (27 de ani), marginalizat la Al-Ain din Emirate, a fost scos din situația neplăcută în care ajunsese în fotbalul arab, fiind împrumutat la Levadiakos. Tot aici, a ajuns și Alexandru Pantea (23 de ani), fără viitor la FCSB.

Acum, un al treilea jucător al roș-albaștrilor e pe cale să ia drumul Greciei. Octavian Popescu (23 de ani), „peștișorul de aur“ al lui Becali, pe care patronul visa să încaseze 50 de milioane de euro, va fi împrumutat până la finalul sezonului, la Levadiakos.

Tavi Popescu, în cădere liberă de trei ani încoace

Mutarea care prinde contur, cu plecarea lui Tavi Popescu la ultima clasată din Grecia, are în spate o poveste dureroasă pentru fotbalul românesc. Pentru că asistăm, practic, la prăbușirea unui jucător de la care așteptările erau imense, la un moment dat. În loc să le confirme, Tavi Popescu lungește acum lista fotbaliștilor români care s-au născut talent și au murit speranțe.

Ascensiunea starului FCSB-ului a început în sezonul 2020-2021. Și, până la finalul campaniei din 2022-2023, aripa stângă a avut cifre decente la formația bucureșteană, după cum se poate vedea mai jos:

2020-2021: 33 de meciuri, 4 goluri, 8 pase de gol

2021-2022: 38 de meciuri, 10 goluri, 4 pase de gol

2022-2023: 49 de meciuri, 4 goluri, 7 pase de gol

Din păcate pentru Tavi Popescu, de aici a început prăbușirea sa fotbalistică. Dintr-un jucător de bază, aflat și în vizorul naționalei, el s-a transformat într-un om care a dat un randament tot mai slab la FCSB. Bilanțul său din ultimele trei stagiuni asta demonstrează:

2023-2024: 39 de meciuri, 3 goluri, 3 pase de gol

2024-2025: 25 de meciuri, 4 goluri, 1 pasă de gol

2025-2026: 41 de meciuri, 2 goluri, 3 pase de gol

Tavi Popescu, cota sa de piață a luat-o la vale

Pe fondul evoluțiilor sale tot mai slabe, s-a micșorat drastic și cota de piață a jucătorului ajuns la 23 de ani. În momentul de vârf al carierei sale de până acum, în decembrie 2022, Tavi Popescu era cotat la 4 milioane de euro pe transfermarkt.com. Astăzi, după opt valuri de scădere, fotbalistul FCSB-ului valorează doar 600,000 de euro!

Așa se și explică faptul că Gigi Becali a acceptat să se debaraseze de Tavi Popescu, măcar pentru un sezon, cum a apărut varianta Levadiakos. În acest debut de campanie, Tavi Popescu a adunat opt partide, un gol și patru pase decisive pentru FCSB. A lipsit însă de la ultimele trei partide ale roș-albaștrilor, acuzând o răceală puternică.