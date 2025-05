La finalul partidei, Gigi Becali a surprins prin declarațiile legate de Marius Ștefănescu, fotbalist pe care îl criticase dur în trecut.



După ce l-a făcut praf, Gigi Becali s-a răzgândit: „Am încredere în el!”



Adus cu așteptări mari de la Sepsi, Ștefănescu a avut un parcurs oscilant la FCSB. Deși a debutat în forță, marcând în Supercupa României, evoluțiile lui din campionat au fost sub așteptări, ceea ce l-a făcut pe patron să afirme că „nu mai e de nivelul nostru”. Totuși, după o dublă decisivă în victoria cu U Cluj, din etapa a 8-a a play-off-ului, scor 2-0, Becali pare să-și fi nuanțat poziția.



„Ștefănescu. Întotdeauna am spus că am încredere în el. Mai avem un an, o să jucăm multe meciuri, dar vezi jucătorii ăștia... Dacă nu ai valoare în cupele europene, e greu! Dacă nu câștigi duelurile... În meciurile tari, trebuie să câștigi dueluri. Dacă nu le câștigi, nu ai valoare!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.



Deși îl va păstra în lot, Becali a lăsat de înțeles că Ștefănescu nu va fi o opțiune pentru meciurile din Europa, invocând forma fizică precară. Până acum, mijlocașul are opt goluri și trei assist-uri în tricoul roș-albastru.



FCSB mai are un singur meci în acest sezon, contra lui CFR Cluj, în deplasare. Dacă nu pierde, echipa lui Charalambous și Pintilii va încheia play-off-ul neînvinsă.