Gigi Becali îl așteaptă pe Karlo Muhar la FCSB

Duminică seară, Gigi Becali a anunțat că vrea să îl transfere la FCSB pe Karlo Muhar, un jucător pe care și CFR Cluj ar intenționa să îl repatrieze. O zi mai târziu, finanțatorul lui FCSB a explicat în ce condiții ar putea ajunge croatul la campioana României.



"În cazul lui Muhar, am vorbit cu impresarul. Azi are meci. Dacă retrogradează, el poate să plece liber. Dacă nu retrogradează, mai are încă un an de contract", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Al Orubah a retrogradat după un eșec la masa verde



Al Orubah, echipa lui Karlo Muhar, are meci luni seară cu Al Taawon, în ultima etapă din campionatul Arabiei Saudite, însă este deja retrogradată după o decizie de duminică a comsiilor.



Al Orubah a pierdut la masa verde meciul cu Al Nassr, disputat pe 28 februarie. Pe teren, echipa lui Karlo Muhar a câștigat cu 2-1, însă comisiile au stabilit că portarul Rafi Al Ruwaili nu avea drept de joc, astfel că Al Nassr a câștigat cu 3-0 la masa verde, scrie Arriyadiyah



Cele trei puncte luate lui Al Orubah fac ca echipa lui Karlo Muhar să fie deja retrogradată matematic înaintea disputării ultimei etape. Se află pe locul 17, cu 27 de puncte, șase sub ultima poziție care asigură salvarea.