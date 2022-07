Două vedete de la FCSB, OUT de la meciul cu Rapid? "Cu siguranță se gândește la ei"

Gigi Becali a anunțat înaintea jocului din Giulești că FCSB va odihni "3-4 jucători" pentru manșa secundă cu Saburtalo Tbilisi, din turul doi preliminar al Conference League, programată joi.

Olaru și Tănase, odihniți la Rapid - FCSB?

Având în vedere scorul înregistrat în turul din Georgia, 0-1, FCSB are nevoie ca jucătorii cei mai importanți să fie apți pentru partida de pe Arena Națională, iar Helmut Duckadam spune că vicecampioana ar urma să sacrifice derby-ul cu Rapid pentru calificarea în turul 3 din Conference League.

Fostul președinte de imagine de la FCSB a numit și doi jucători importanți care ar urma să înceapă derby-ul cu Rapid de pe banca de rezerve: căpitanul Florin Tănase și mijlocașul Darius Olaru.

"Tănase, Olaru (n.r - nu vor juca). Șut va juca. De Tamm nu știu, nu știu dacă a auzit domnul Becali de el. Nu prea mai are bancă. Cu siguranță se gândește la Olaru și Tănase. Și încă vreo doi, nu mai știu.



Nu ai rezervele post pe post, nici măcar de valoare apropiată. Cred că vor sacrifica meciul cu Rapidul într-o mare măsură pentru a se califica", a spus Helmut Duckadam, la Digisport.

Gigi Becali: "Vom odihni 3-4 jucători"

Gigi Becali a anuțat că va odihni câțiva dintre titulari pentru a fi sigur că echipa sa nu va suferi joi, în Conference League, una dintre cele mai mari umilințe din istorie și anume să fie eliminată din a treia competiție europeană ca importanță, de Saburtalo, din Georgia.

„Nu știu ce se va întâmpla, oricum trebuie să odihnim 3-4 jucători. Acum să vă spun ceva, exista vreodată când jucam cu vreo rivală, să fiu rezervat în declarații? Niciodată și mai ales acum, când Rapid nu mai e chiar echipa care era.

Dar de ce nu mai am curaj să o fac? Nu mai am curaj echipa să fac așa declarații, am rețineri să mă laud”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.