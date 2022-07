Becali face modificări în primul „11” la meciul cu Rapid: „Odihnim 3-4 jucători!” Cum ar putea arăta echipa de start

Gigi Becali a anuțat că va odihni câțiva dintre titulari pentru a fi sigur că echipa sa nu va suferi joi, în Conference League, una dintre cele mai mari umilințe din istorie și anume: să fie eliminată din a treia competiție europeană ca importanță, de Saburtalo, din Georgia.

Debutul cu stângu în noul sezon l-a făcut pe Gigi Becali să fie mai rezervat în declarații la adresa rivalilor. Patronul FCSB a dezvăluit că acum „are rețineri să se mai laude”.

„Nu știu ce se va întâmpla, oricum trebuie să odihnim 3-4 jucători. Acum să vă spun ceva, exista vreodată când jucam cu vreo rivală, să fiu rezervat în declarații? Niciodată și mai ales acum, când Rapid nu mai e chiar echipa care era.

Dar de ce nu mai am curaj să o fac? Nu mai am curaj echipa să fac așa declarații, am rețineri să mă laud”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Echipa probabilă a FCSB-ului:

Tarnovanu - Popescu, Tamm, Dawa, Haruț - Stoica, Edjouma, Olaru - Musi, Coman, Oaidă

Sold-out la Rapid - FCSB! Biletele, epuizate în două ore

Rapid a anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru partida Rapid - FCSB au fost epuizate, la scurt timp după deschiderea caselor.

„SOLD OUT!!!

Toate biletele pentru meciul de duminică au fost vândute într-un timp record!

Astfel, casele de bilete nu vor mai fi deschise în zilele următoare!

#Impreuna suntem mult mai puternici!

Ne vedem pe Giulești!”, a sunat anunțul giuleștenilor.