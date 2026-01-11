Jaqueline Cristian (27 ani, 38 WTA) a învins austriaca de origine rusă Anastasia Potapova (24 ani, 55 WTA), cu 6-1, 6-3, după o oră şi 34 de minute.



Potapova câştigase ambele meciuri directe anterioare, în 2017, în calificări la Wesley Chapel (SUA), cu 6-4, 4-6, 6-2, şi în 2023, în turul al doilea la Madrid, cu 7-5, 3-6, 6-2.



Cîrstea (35 ani, 41 WTA) s-a impus în faţa uzbecei Kamila Rahimova (24 ani, 91 WTA), cu 7-6 (7/5), 6-3, după două ore de joc. Sorana o învinse pe Rahimova şi în 2022, în primul tur la Istanbul, cu 6-4, 6-1.

Duminică perfectă în Australia



Ruse (28 ani, 85 WTA) a trecut de jucătoarea cehă Katerina Siniakova (29 ani, 47 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-2, după o oră şi 57 de minute. Siniakova câştigase ambele partide directe de până acum, în 2020, în semifinale la Dubai (ITF), cu 6-3, 6-7 (2/7), 6-4, şi anul trecut, în primul tur la Praga, cu 7-5, 6-2.



Fiecare româncă şi-a asigurat un cec de 11.250 de dolari şi 26 de puncte WTA.



În primul tur, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe rusoaica Ekaterina Aleksandrova (31 ani, 10 WTA), a patra favorită. Aleksandrova s-a impus în singura lor confruntare de până acum, în 2025, în optimi la Tokyo, cu 6-1, 6-2.



Cîrstea va juca împotriva ucrainencei Daiana Iastremska (25 ani, 27 WTA), victorioasă în prima lor partidă directă, în semifinale la Lyon, în 2022, cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-4.



Ruse va primi replica rusoaicei Ana Kalinskaia (27 ani, 33 WTA), pe care a învins-o la primul lor duel, cu 6-3, 6-0, în 2017, în primul tur la Bad Saulgau (Germania).

