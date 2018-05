CFR si Craiova au ratat inca un transfer! Unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1, aproape de o mutare in Rusia

Unul dintre cei mai constanti jucatori din Liga 1 ar putea ajunge in Rusia.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

CSM Poli Iasi mai pregateste un transfer important. Dupa ce Qaka a fost acontat de FCSB, acum si Jo Santos poate pleca de la Iasi.

Brazilianul in varsta de 27 de ani este dorit in Rusia, de Rostov. De Jo Santos s-au mai interesat si Craiova si CFR Cluj, insa iesenii spun ca discutiile cu echipele din Liga 1 nu mai sunt de actualitate. Oltenii si ardelenii l-au vrut si pe Qaka.



"El este jucatorul lui Sheriff si din ce stim e dorit de Rostov. Stiti ca in iarna a fost acel interes din partea CFR-ului si al Craiovei, dar nu cred ca mai este de actualitate. Daca se va face acest transfer nu stim sa va spunem", a declarat pentru GazetaSporturilor Adrian Ambrosie, presedintele echipei moldave.