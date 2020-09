Disperat sa plece de la FCSB dupa doar cateva zeci de minute: "A sunat pe toata lumea, ne-a rugat sa-l aducem inapoi!" De ce nu mai vrea la echipa lui Becali

Un fotbalist nu a fost convins de aventura FCSB si nu mai vrea sa continue sub comanda lui Toni Petrea.

Caiado si Karanovic, imprumutati de FCSB de la Hermannstadt, vor reveni in curand la Sibiu, lucru confirmat inclusiv de Mihai Stoica.

Adusi de Gigi Becali in noaptea de dinaintea duelului cu Slovan Liberec din Europa League, cei doi nu au reusit sa schimbe soarta turului 2 preliminar si FCSB a fost eliminata. Cu o echipa lovita de Covid-19, FCSB i-a aruncat in lupta din primul minut pe cei doi jucatori de la Hermannstadt, insa Karanovic a iesit accidentat dupa doar 9 minute, in timp ce Caiado a reusit sa termine meciul pe teren.

Caiado nici nu ia in calcul posibilitatea de a continua la FCSB si a sunat la Sibiu pentru a ruga sa fie adus inapoi. Anamaria Prodan dezvaluie ca niciunul dintre jucatori nu mai vrea sa continue la echipa lui Gigi Becali:

"Nu vor sa ramana acolo. Caiado a sunat pe toata lumea si ne-a rugat sa-l aducem inapoi. Revin tinerii de la FCSB si se teme ca nu o sa joace.

El e titular la Hermannstadt, dar acolo nu va avea sanse. I-am confirmat si noi asta, iar maine voi discuta cu Steaua ca sa vedem cum ii intoarcem", a declarat Anamaria Prodan, pentru Look Sport.

Ruben Alves, antrenorul lui Hermannstadt, a declarat ca ii asteapta inapoi la echipa pe Caiado si Karanovic.