Discursul lui Gică Popescu după eșecul Farului, 0-1 cu FCSB

Gică Popescu, președintele echipei de pe Litoral, susține că formația antrenată de Gică Hagi ar fi meritat un rezultat de egalitate.

Gică Popescu voia un punct

„Cred că nu meritam să pierdem. A fost un meci echilibrat. Am încercat să ne creăm ocazii, din păcate nu am reușit să frunctificăm ocaziile. Am întâlnit o echipă experimentată, cu jucători de calitate. Cred că echitabil ar fi fost un egal.

Nu am fost inspirați în fața porții, din păcate am marcat în propria poartă un gol care se întâmplă, a încercat să respingă. Eu rămân cu senzația că am făcut un joc bun și nu meritam să pierdem", a spus Gică Popescu, la finalul partidei cu FCSB.

Popescu, despre Enes Sali (15 ani), convocat de Mirel Rădoi

Fostul căpitan al Barcelonei a vorbit și despre convocarea la prima reprezentativă a pușitului Enes Sali. Mijlocașul în vârstă de 15 ani a fost introdus în repriza a doua a disputei cu FCSB (0-1), însă n-a reușit să aducă vreun plus în atacul dobrogenilor.

"Mă bucur pentru oricare jucător convocat de la noi. Cu cât sunt mai mulți, cu atât munca pe care o depunem aici este mai apreciată. Pentru el trebuie să fie o motivație această convocare, să nu reprezinte altceva decât un start pentru o carieră foarte bună.



Nu știam, a surprins pe toată lumea, dar e un lucru bun că Mirel se uită și la jucătorii foarte tineri cum este Sali. Dacă gândesc așa, este o idee foarte bună, pentru că trebuie să ne securizăm jucătorii. Cred că dăm prea multă importanță unei convocări, indiferent de vârsta pe care o are jucătorul”, a declarat Gică Popescu, la finalul partidei.