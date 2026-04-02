Adrian Mutu a bifat la Rapid 54 de apariții pe banca tehnică în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1,72 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Adrian Mutu, oripilat de ce a găsit la academia lui Rapid: ”I-am spus 'vezi că te dau afară'!”

Cât a activat în Grant, Adrian Mutu a văzut și cum stăteau lucrurile la academia lui Rapid. El a povestit că a rămas uluit de unul dintre antrenorii de juniori, care a folosit la un moment dat un vocabular inadecvat.

Mutu a dezvăluit că a pus atunci mâna pe telefon și l-a sunat pe Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor. A existat și un schimb de replici scurt între Mutu și antrenorul respectiv.

”Fiind antrenor acolo (n.r. la Rapid) și având și băiatul acolo, normal că interacționam cu părinții, ne antrenam unii lângă alții. Părinții aveau tot felul de plângeri, vorbeau, normal, nu le iei pe toate în seamă, dar tot auzeai că se întâmplă tot felul de lucruri.

Din experiența pe care am avut-o eu personal, m-am dus să iau niște apă, când m-am întors, l-am auzit pe antrenor spunând: 'L-am ars pe ăla'! M-am uitat așa, nu vreau să dau numele, nu știu dacă mai e la Rapid, și i-am zis: 'Bă, pe cine ai ars tu? Tu vorbești de antrenorul echipei adverse!'.

I-am spus: 'Vezi că te dau afară!'. Era bucuros că a bătut antrenorul respectiv. `Băi, băiatule, tu nu ești aici să câștigi meciul, ci să formezi niște jucători. Dacă vrei să fii antrenor, du-te mai sus puțin`. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe domnul Șucu.

I-am spus: `După părerea mea, lucrurile astea nu ar trebui să fie într-o academie și mai sunt și alte probleme pe care le aud`. `Ok, am înțeles, Adi`. A spus că va lua măsuri. Acolo s-a încheiat, nu știu”, a spus Mutu, potrivit digisport.