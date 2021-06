BREAKING NEWS | Mircea Lucescu va continua cu Dinamo Kiev! Antrenorul roman si-a prelungit contractul

Mircea Lucescu a ajuns la un acord cu Dinamo Kiev pentru prelungirea contractului pana in vara anului 2023.

"Il Luce" a semnat cu Dinamo Kiev la inceputul sezonului 2019-20 un contract valabil pe doi ani cu posibilitatea de prelungire pe inca un sezon. Tehnicianul roman a reusit sa castige tripla inca din prima stagiune: titlul de campion, Cupa si Supercupa Ucrainei.

Igor Surkis, patronul clubului Dinamo Kiev, a purtat o discutie cu Mircea Lucescu saptamana trecuta pentru a stabili planurile din sezonul urmator, iar cei doi au convenit sa activeze optiunea de prelungirea a contractului. Astfel, Luce ramane la Kiev pana in 2023.



''Avem incredere deplina in domnul Lucescu si in strategia sa de dezvoltare. Mircea Lucescu nu este doar un antrenor castigator, este un specialist care dezvolta jucatori si ajuta la schimbarea clubului nostru. Sper ca urmatorii doi ani sa fie doar inceputul unei noi pagini victorioase istoria lui Dinamo si suntem foarte fericiti ca Lucescu va face parte din aceasta calatorie.

Intr-un an, clubul si echipa au facut un mare pas inainte si speram ca progresele vor continua. Dupa ce am facut alegerea corecta in urma cu un an, nu ne indoim ca decizia actuala va aduce noi beneficii lui Dinamo'', a declarat presedintele clubului ucrainean, pentru site-ul oficial al lui Dinamo Kiev.

⚡️ Мірча Луческу продовжить працювати з «Динамо», мінімум, два найближчі сезони Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року. Детальніше: https://t.co/6U807UbQBA pic.twitter.com/L4iuZk3MEv — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 2, 2021