Derby-ul etapei și unul dintre cele trei mari derby-uri Bucureștene se joacă azi, de la 20:30, pe Arena Natională, unde se așteaptă în jur de 40.000 de spectatori.

Dinamo - Rapid, adică locul 4 contra locului 3! Cele două sunt despărțite doar de două puncte. Dinamo are 23 și Rapid 25.

Ambele formații au marcat câte 19 goluri în acest campionat, o medie de 1,58 pe meci.

Dinamo a încasat 11 goluri în 12 partide, în timp ce giuleștenii au primit doar 9.





Echipe probabile



Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Perica, Karamoko



Rapid (4-2-3-1): Aioani - Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Braun - K. Keita, C. Vulturar - Al. Dobre, Christensen, Petrila - Koljic





Pentru Dinamo, cel mai important absent din primul unsprezece este Alexandru Musi, accidentat la naționala lui Curelea.



La Rapid, absențe importante sunt Borza și Ciobotariu.



Cei doi tehnicieni, Zeljiko Kopic și Costel Gâlcă s-au întâlnit de două ori, iar croatul conduce cu 1-0 la meciurile directe.



Dinamo este favorita caselor de pariuri, și asta în primul rând datorită faptului că joacă în fața propriilor suporteri.



Dinamo - 2.25



Egal - 3.25



Rapid - 3.75



Ambele echipe au câștigat în ultimele partide de campionat: Dinamo cu 1-0 la Clinceni, împotriva Unirii Slobozia, în timp ce Rapid pe propriul teren, 3-1, contra Farului.



Dinamo a câștigat 55 de meciuri din cele 131 de întâlniri directe cu Rapid, în timp ce giuleștenii au 47.



Cea mai mare diferență de scor dintre cele două, s-a înregistrat în pe 17 Septembrie 1988, 6-0 pentru Dinamo.



Cel mai pariat scor corect este 1:1, și are o cotă de 6.90.



Giuleștenii au vândut toate biletele primite pentru suporterii lor, și se anunță o galerie de 7000 de rapidiști.



Marian Barbu va conduce meciul, arbitru care acordă în medie 4,53 cartonașe galbene, și 0,17 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

