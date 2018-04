Dinamo o ia de la ZERO. Buget ZERO! Obiectivul clubului: salvarea de la retrogradare! Ce jucatori PLEACA din vara

Ionel Danciulescu anunta schimbari masive la Dinamo.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Dezamagit de rezultatele din acest sezon, Ionut Negoita s-a retras din conducerea lui Dinamo si l-a lasat pe Ionel Danciulescu sa se ocupe de club pana la gasirea unui nou investitor.

Danciulescu anunta reduceri masive de buget si un obiectiv cu care nu este de acord: salvarea de la retrogradare.

"Sa obtinem maximum din situatia asta, care e una dintre cele mai grele de cand sunt eu la Dinamo. Includ aici si perioada ca jucator, si pe cea de conducator. N-o sa fiu niciodata de acord ca Dinamo se bate la retrogradare! A spus asta presedintele David, cu care am o relatie buna, dar eu n-am fost construit pentru salvarea de la retrogradare! N-o sa accept niciodata! Am alte idealuri, eu si ceilalti fotbalisti din trecutul lui Dinamo ne-am obisnuit cu performantele, nu cu salvarea.

Avem un buget stabilit. Fondul de salarii e mult mai mic decat cel din sezonul asta. Negoita nu se mai implica in deciziile importante, doar mai intreaba, se mai intereseaza. El a trait o mare dezamagire in acest sezon si din cauza asta s-a indepartat. Am avut cel mai mare buget de cand sunt eu conducator la Dinamo si am ajuns in play-out!" a spus Danciulescu in Gazeta Sporturilor.

Noul presedinte al "cainilor" anunta ca vor urma schimbari mari de lot in vara, cand Dinamo trece pe bugetul de salvare de la retrogradare. Chiar si asa, Danciulescu viseaza la titlul de campion.



"Nu cred ca transferurile au fost de vina. Cine reuseste zece transferuri bune din zece? Salomao e bun, Pesici la fel, deci s-au facut si achizitii bune. N-am avut o linie a noastra. Ma feresc de cuvintele strategie, proiect, chiar nu pot sa le mai folosesc! D-aia zic ca n-am pastrat o linie. Asta trebuie facut acum: sa-l pastram pe Florin un an si jumatate la echipa!

Asa vad eu. Daca lucrurile nu functioneaza, ridic mana si-l las pe altul in locul meu! N-a existat continuitate la Dinamo, s-a schimbat mereu. Trebuia continuat planul cu new Dinamo, pe care-l incepuseram cu Stoican dupa ce am intrat in insolventa. Cu cat mai multi tineri romani in echipa, asa cum am fost si eu atunci cand am venit la Dinamo."



"Salomao, Pesici, Nistor, Hanca, Popescu, Olteanu, Palici au contracte valabile.", anunta Danciulescu.

"Nica, Torje, Branescu, Nemec, lor li se termina angajamentele. Am vorbit cu Florin si daca-l vrea pe vreunul neaparat vom cauta sa negociem. Stiu, o sa ziceti ca e tarziu pentru negocieri. Da, e tarziu, dar asta e situatia, ce sa facem? Obiectivul acum e un neonorant loc 7.

Ar fi bine si pentru Florin sa prinda primul loc din play-out, fiindca e tanar si are nevoie de incredere. V-am zis, noi am crescut bugetul fata de anul trecut, cand am luptat pentru titlu pana in ultima etapa. Asa ca am crezut c-o sa ne batem iar la primul loc. N-a mers! FCSB e cel mai bogat club. De cand n-a mai luat campionatul?

Banii nu garanteaza succesul, asta e concluzia", a mai spus Danciulescu.